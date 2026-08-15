Pereira, Colombia. Un sacerdote recorrió las calles de la ciudad colombiana de Pereira con un cuadro de la Virgen de la Pobreza, patrona de la ciudad, rezando para que la capital del departamento de Risaralda se recupere del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes pasado.

“Estoy rezando por toda la ciudad con una réplica de la imagen de Nuestra Señora de la Pobreza, patrona de Pereira”, dijo a EFE el padre Nelson Giraldo Mejía, capellán de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

El sacerdote, que vestía el alba con el que suele oficiar las misas, caminó con el cuadro en una mano y con un rosario en la otra, mientras rezaba por las calles desoladas del centro de la ciudad, que este viernes permanecían cerradas para facilitar los trabajos de remoción de escombros.

PUBLICIDAD

“No perdamos la esperanza, tengamos todos la confianza de que con fortaleza, con sabiduría, con inteligencia podemos salir adelante”, expresó Giraldo, a quien se suman en oración algunos de las personas que trabajan en la remoción de escombros.

El padre Nelson Giraldo Mejía (i) ora por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado lunes, frente a los escombros del edificio Santiago Londoño, con una réplica de la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza, este 14 de agosto de 2026, en Pereira, Colombia. (EFE/ Carlos Ortega) ( Carlos Ortega )

El sacerdote afirmó que está “rezando por toda la ciudad” y que lleva ya varios días haciéndolo por diferentes calles, en especial por aquellas que se han visto más afectadas por el potente terremoto del lunes.

Según las últimas cifras de las autoridades colombianas, el terremoto dejó hasta ahora 285 muertos, 379 desaparecidos, 3,975 heridos y 12,828 viviendas destruidas.

El sismo, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó, uno de los departamentos más olvidados del país.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, afirmó este viernes en Pereira que en esta ciudad se han registrado 94 fallecidos, 259 heridos y 140,000 damnificados de 41,600 familias.

Estas cifras de damnificados contrastan con las ofrecidas horas antes por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en las que se ubicaba en 102,262 el número de afectados de 45,523 familias en todo el país.