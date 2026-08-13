La Sociedad Geológica de Puerto Rico (SGPR) explicó que el reciente terremoto del 10 de agosto en Colombia y los terremotos del 24 de julio pasado en Venezuela, aunque tuvieron magnitud similar, no están conectados.

En una comunicación escrita en la que, ante todo, expresa su solidaridad con el pueblo colombiano y lamenta profundamente las pérdidas que sufrieron a consecuencia del sismo, la SGPR explicó en detalles las diferencias entre los movimientos telúricos ocurridos en Colombia y Venezuela, lo que coincide con los argumentos ofrecidos a Primera Hora hace unos días por el científico Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico y profesor de geología del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

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De acuerdo con el grupo de expertos de la SGPR, “Colombia está ubicada en la placa Sudamericana, e interactúa al norte con la placa del Caribe, al igual que Venezuela, y al oeste con la placa de Nazca, donde ocurrió el reciente terremoto del 10 de agosto. En esa región existe una zona de subducción, donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, y genera terremotos”.

“El sismo de magnitud 7.4 ocurrió en el occidente de Colombia a las 7:34 a.m., hora local (8:34 a.m. en Puerto Rico), con epicentro localizado al este de San José del Palmar (departamento de Chocó) y a una profundidad aproximada de 100 kilómetros, según lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC)”, agrega la comunicación, aclarando que “los eventos sísmicos ubicados entre 70 y 300 kilómetros de profundidad se consideran eventos de profundidad intermedia, lo que ubica este sismo dentro de la placa que está en subducción”.

Es decir, “los datos preliminares del terremoto en Colombia muestran que se originó a 110 km de profundidad dentro de la placa de subducción (placa de Nazca)”.

En cambio, los movimientos telúricos del 24 de julio en Venezuela “ocurrieron en la falla de desplazamiento lateral entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, a solo 10 kilómetros de profundidad”.

Agrega la explicación de la SGPR que, “como el terremoto en Colombia fue mucho más profundo, las ondas sísmicas tuvieron que recorrer una mayor distancia antes de llegar a la superficie terrestre. Esto causa que la energía de las ondas sísmicas se vaya disipando a medida que se alejan de la profunda fuente sísmica. Por eso, la intensidad, o cómo se sintió la sacudida en la superficie, fue menor que la de un sismo somero de la misma magnitud”.

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Comoquiera, “aunque el terremoto fue profundo, su magnitud es alta y se sintió en un área amplia, y no le resta gravedad a los daños causados en diferentes ciudades de Colombia”.

La SGPR agrega que “el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estima que hay una alta probabilidad de daños y víctimas potencialmente generalizados en la zona cercana a la fuente sísmica”, algo que lamentablemente se ha ido confirmando con el paso de las horas.

Según los reportes, “aproximadamente 10.5 millones de personas experimentaron sacudidas de intensidad Fuerte (MMI VI) a Muy Fuerte (MMI VII)”.

La comunicación de la SGPR agrega que, para los próximos días, se puede esperar que ocurran “más réplicas de este terremoto, algunas con sacudidas potencialmente fuertes, según el pronóstico de réplicas del USGS. La probabilidad de que ocurra un evento sísmico mayor o de igual magnitud relacionado a este evento se reduce según pasan los días”.

La SGPR, una organización profesional con más de 60 años dedicada a promover las geociencias en Puerto Rico y el Caribe, culmina su comunicación reiterando su respaldo al pueblo colombiano en estos momentos tan difíciles, y deseándoles “mucha fortaleza para enfrentar esta tragedia”.