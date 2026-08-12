Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió la mañana del 10 de agosto y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

De acuerdo con la información de la Alcaldía, han sido rescatadas hasta el momento 243 personas, 279 trasladadas a clínicas y hospitales, y 85 heridos han sido atendidos. Además, 14 animales han sido rescatados, 83 personas han fallecido y 45 han sido reportadas como desaparecidas.

Además, ya son 300 rescatistas que se encuentran en las calles de Pereira participando en la operación de rescate.

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Uno de los edificios que más se ha visto afectado es el Invico, ubicado sobre la avenida Circunvalar, uno de los sectores comerciales y residenciales más conocidos del departamento de Risaralda.

Sin llegar a imaginarlo, este lugar tiene una de las historias más tristes e impresionantes del terremoto, pues su piso 12 desapareció por completo.

Allí quedaron atrapadas tres personas que, pese a los esfuerzos de los organismos de socorro por rescatar sus cuerpos, no pudieron ser recuperadas debido a que no existía paso entre un piso y otro.

Por medio de las redes sociales, muchos ciudadanos comenzaron a reportar que en los pisos superiores había sobrevivientes, por lo que pedían que los organismos de rescate llegaran al lugar.

Debido al riesgo de que la estructura colapsara por completo, las personas que aún estaban con vida y pedían ayuda para ser rescatadas no pudieron ser auxiliadas de inmediato, ya que cualquier movimiento podía resultar riesgoso.

Pasaban las horas y la angustia de los familiares era aún mayor al ver cómo varios pisos se desplomaban mientras sus seres queridos seguían allí.

A esta zona se le conoce como Invico y es un sitio muy transitado por los pereiranos debido al comercio que había allí.

🔴 El edificio Invico, ubicado en la Avenida Circunvalar en la ciudad de Pereira, Risaralda, quedó marcado por una de las historias más impactantes del terremoto.



Uno de sus pisos desapareció por completo y tres personas quedaron atrapadas allí sin posibilidad de ser… pic.twitter.com/z9uMioOxDK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 11, 2026

Personas que estaban en el edificio fueron rescatadas

De acuerdo con la información de los Bomberos, las personas que se encontraban en el lugar fueron rescatadas con ayuda de una grúa para evitar que la estructura se desplomara.

Esta maquinaria fue utilizada para facilitar la salida de las personas del edificio y fue un empresario de la ciudad quien la puso a disposición con el fin de apoyar la evacuación de los residentes.

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Grandes @BomberosPereira ! lograron rescatar a las personas que se encontraban atrapadas en los pisos más altos del edificio Invico en Pereira porque las escaleras colapsaron. Usaron una grúa telescópica ya que el edificio está a punto de colapsar! pic.twitter.com/4d1DTt5IMb — El Facho Original 🇨🇴 (@Soy_Capitalismo) August 11, 2026

Leidy Johana Pérez era una de las personas que quedó atrapada en el último piso del edificio Invico. Con ayuda de su celular, mostró cómo quedó su apartamento tras el fuerte temblor.

El edificio fue construido en la década de 1970 y resistió varios terremotos, como los de 1995 y 1999. Sin embargo, el de 2026fue tan fuerte que varios de sus pisos se desplomaron y ahora corre el riesgo de desaparecer por completo.

Este lugar, que fue insignia durante muchos años de la capital de Risaralda, ahora es testigo de cómo sus residentes lo ven a punto de caer y convertirse en parte del recuerdo.