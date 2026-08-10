La secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, informó hoy que el gobierno de Puerto Rico inició comunicación con el gobierno de Colombia para coordinar apoyo tras el terremoto registrado en ese país y activó mecanismos de asistencia para atender a los puertorriqueños que permanecen en territorio colombiano.

“El pueblo colombiano enfrenta momentos muy difíciles y desde Puerto Rico queremos que sepan que no están solos. Hemos iniciado comunicación con el gobierno de Colombia y mantenemos contacto con el Consulado de Colombia en Puerto Rico para conocer cómo podemos colaborar con los esfuerzos de respuesta y la logística de ayuda humanitaria. Hace apenas unas semanas unimos al pueblo puertorriqueño para apoyar a nuestros hermanos venezolanos y, con ese mismo compromiso de solidaridad, estaremos disponibles para extender nuestra mano al pueblo colombiano conforme identifiquemos sus necesidades”, subrayó la secretaria.

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Como parte de esas gestiones, la gobernadora Jenniffer González Colón envió esta mañana una carta al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que expresó la solidaridad del pueblo de Puerto Rico con las familias afectadas por el terremoto y puso a disposición la colaboración del gobierno de Puerto Rico para apoyar las labores de respuesta y recuperación.

Por otro lado, y hasta el momento, la Secretaría de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado ha atendido varios casos relacionados con puertorriqueños que permanecen en Colombia. La mayoría de las solicitudes recibidas han estado dirigidas a obtener orientación sobre la situación en el país y conocer los recursos disponibles. El personal de la división ha brindado seguimiento y asistencia a cada caso.

Rivera Santana detalló que los puertorriqueños que se encuentren en Colombia y necesiten orientación pueden comunicarse con la Secretaría de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado mediante los emails relacionesexteriores@estado.pr.gov e info@estado.pr.gov, o llamar al (787) 729-6312, donde personal de la agencia está disponible para ofrecer apoyo y asistencia.

Como parte de las medidas preventivas, la funcionaria exhortó a los ciudadanos que viajen al extranjero a inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes, conocido como STEP (siglas en inglés) a través del siguiente enlace https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories/smart-traveler-enrollment-program.html . Explicó que este servicio gratuito del Gobierno de Estados Unidos permite recibir alertas de seguridad, actualizaciones emitidas por las embajadas y consulados estadounidenses y facilita la comunicación con los viajeros en caso de una emergencia.

“Cada vez que un puertorriqueño viaja al extranjero queremos que tenga acceso a las herramientas que le permitan mantenerse informado y recibir asistencia cuando más la necesite. Registrarse en STEP toma solo unos minutos y puede hacer una diferencia importante durante una emergencia porque facilita el contacto con las autoridades consulares y permite recibir información oficial de manera oportuna. Del mismo modo, el Departamento de Estado está disponible para orientar y servir de enlace a los ciudadanos y sus familias cuando necesiten apoyo desde Puerto Rico”, agregó.