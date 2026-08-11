Una niña de 10 años participó en el rescate de una ballena jorobada que quedó varada en aguas poco profundas cerca de K’gari, anteriormente conocida como isla Fraser, en Australia.

Scarlet y su madre, Chantelle Smith, vertieron agua sobre el animal para mantenerlo húmedo mientras esperaban la subida de la marea y la llegada de ayuda. El cetáceo finalmente pudo alejarse nadando.

El episodio fue registrado en video por Chantelle Smith, madre de Scarlet, y las imágenes de la niña ayudando a la ballena comenzaron a circular en redes sociales. Ambas se encontraban en la zona cuando encontraron al cetáceo varado.

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Ante la situación, Scarlet continuó echando agua sobre la ballena para evitar que su piel se secara. Su madre también participó en la tarea mientras aguardaban que las condiciones de la marea permitieran al animal regresar a aguas más profundas.

“Simplemente la mantuvimos lo más mojada posible. Sabía que probablemente tardaría unas horas más en subir la marea y en poder nadar de vuelta al mar”, relató Chantelle.

Según la madre, cuando llegaron al lugar ya sabían que el varamiento había sido reportado. “La tripulación de otro barco me avisó de que el incidente ya se había reportado cuando llegábamos, así que sabíamos que la ayuda estaba en camino”, explicó.

Scarlet y su madre tuvieron que abandonar el lugar antes de que concluyera el episodio. Otra pareja permaneció junto al cetáceo hasta que la marea subió y creó las condiciones para que pudiera liberarse.

“La ballena sobrevivió. Subió la marea y se alejó nadando”, confirmó Chantelle en declaraciones a News.com.

La mujer, que aseguró llevar unos 20 años visitando la zona para observar ballenas, explicó que permaneció preocupada hasta recibir la confirmación de que el animal había logrado salir del lugar.

“Ahora estoy feliz. Para ser sincera, eso terminó arruinando el resto del hermoso día, porque estaba muy triste, preguntándome si realmente lograría salir de allí. Pero, hasta que supimos que lo había logrado, todo fue muy triste, porque sabemos que muchas ballenas mueren constantemente por varamientos”, afirmó.