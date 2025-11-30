El Gobierno de Venezuela denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En los últimos meses, Estados Unidos ha mantenido operaciones marítimas y aéreas en el Caribe como parte de sus misiones regulares de seguridad regional, interdicción del narcotráfico y patrullaje internacional. Estas movilizaciones, que Washington presenta como parte de su estrategia para frenar redes criminales transnacionales, han generado reacciones en varios gobiernos de la zona, incluyendo Venezuela, que interpreta la presencia militar como un gesto de presión política y un riesgo para su soberanía.

La actividad militar estadounidense en el Caribe también se desarrolla en un contexto de tensas relaciones bilaterales, marcado por sanciones económicas, restricciones energéticas y disputas diplomáticas. Mientras Estados Unidos sostiene que sus operaciones responden a objetivos de seguridad y cooperación hemisférica, Caracas insiste en que ese despliegue se combina con medidas que buscan limitar su capacidad estratégica y económica. Esta diferencia de percepciones mantiene elevada la tensión en una región ya sensible a movimientos militares externos.