Caracas. Al menos 24 oficiales de seguridad venezolanos murieron en la operación militar nocturna de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico, informaron el martes las autoridades.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que “docenas” de funcionarios y civiles murieron y que los fiscales investigarían las muertes en el “crimen de guerra”. No especificó si la estimación se refería específicamente a venezolanos.

El número de muertos entre los oficiales de seguridad venezolanos se produce después de que el gobierno de Cuba anunciara el domingo que 32 militares y policías cubanos que trabajaban en Venezuela murieron en la operación, lo que provocó dos días de luto en la isla caribeña.

Un video homenaje a los oficiales de seguridad venezolanos caídos, publicado en el Instagram del ejército, presenta los rostros de muchos de los fallecidos sobre videos en blanco y negro de soldados, aviones estadounidenses sobrevolando Caracas y vehículos blindados destruidos por las explosiones.

“Su sangre derramada no clama venganza, sino justicia y fortaleza”, escribió el ejército en una publicación de Instagram. “Reafirma nuestro juramento inquebrantable de no descansar hasta rescatar a nuestro Presidente legítimo, desarticular por completo a los grupos terroristas que operan desde el exterior y garantizar que hechos como estos nunca más mancillen nuestro suelo soberano”.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump rechazó el martes las críticas de los demócratas contra la captura de Maduro, señalando que su predecesor demócrata Joe Biden también había pedido el arresto del líder venezolano por cargos de narcotráfico.

Trump, en declaraciones ante un retiro de legisladores republicanos en Washington, se quejó de que los demócratas no le estaban dando crédito por una operación militar exitosa que llevó a la destitución de Maduro, a pesar de que había un acuerdo bipartidista de que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela.

En 2020, Maduro fue acusado en Estados Unidos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. Funcionarios de la Casa Blanca han señalado que la administración de Biden, en sus últimos días en el cargo el año pasado, aumentó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro, después de que Maduro asumió un tercer mandato a pesar de evidencias de que perdió abrumadoramente las elecciones. La administración Trump duplicó la recompensa a 50 millones de dólares en agosto.

“Sabes, en algún momento, deberían decir: ‘Sabes, hiciste un gran trabajo. Gracias. Felicitaciones.’ ¿No sería bueno?” declaró Trump. “Yo diría eso a ellos si hicieran un buen trabajo, a pesar de que nuestras filosofías son tan diferentes. Pero si hicieran un buen trabajo, estaría feliz por el país. Han estado detrás de este tipo durante años y años y años”.

Los últimos comentarios de Trump se produjeron después de que el secretario de Estado Marco Rubio y otros altos funcionarios informaran a los líderes del Congreso el lunes por la noche sobre la operación en Venezuela en medio de crecientes preocupaciones de que la administración republicana está embarcándose en una nueva era de expansionismo estadounidense sin consultar a los legisladores o tener una visión clara para dirigir el país sudamericano.

Después de la sesión informativa, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo a los periodistas que no espera que Estados Unidos despliegue tropas en Venezuela, diciendo que las acciones allí no son una operación de “cambio de régimen”. Los líderes demócratas dijeron que la sesión no ofreció ninguna claridad sobre los planes para Venezuela.

Los estadounidenses están divididos sobre la captura de Maduro, con muchos aún formando opiniones, según una encuesta realizada por The Washington Post y SSRS utilizando mensajes de texto durante el fin de semana. Aproximadamente cuatro de cada 10 aprobaron, mientras que aproximadamente la misma proporción se opuso. Aproximadamente dos de cada 10 no estaban seguros.

El 45%, se opusieron a que Estados Unidos tomara el control de Venezuela y eligiera un nuevo gobierno para el país. Aproximadamente nueve de cada 10 dijeron que el pueblo venezolano debería ser quien decidiera el liderazgo de su país.

Maduro se declaró inocente de los cargos federales de narcotráfico en un tribunal estadounidense el lunes. Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa el sábado temprano en una redada en un complejo donde estaban rodeados por guardias cubanos. El número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, ha sido juramentada como presidenta interina de Venezuela.

En los días desde la destitución de Maduro, Trump y altos funcionarios de la administración han aumentado la ansiedad en todo el mundo de que la operación podría marcar el comienzo de una política exterior estadounidense más expansionista en el hemisferio occidental. El presidente en los últimos días ha renovado sus llamados para tomar Groenlandia por razones de seguridad y ha amenazado con actuar contra Colombia por facilitar la venta global de cocaína, mientras que su principal diplomático declaró que el gobierno comunista en Cuba está “en muchos problemas”.

Trump ha dicho que su administración ahora “gobernará” Venezuela y presionará a los líderes del país para que abran sus vastas reservas de petróleo a las empresas energéticas estadounidenses.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, declaró el martes que se reunirá con el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá para presentarle una queja formal sobre las recientes amenazas.

El domingo, Trump dijo que no descartaba un ataque a Colombia y describió a su presidente, quien ha sido un crítico abierto de la campaña de presión sobre Venezuela, como un “hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos”.

En una conferencia de prensa, Villavicencio dijo que espera fortalecer las relaciones con Estados Unidos y mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, haciendo eco de los comentarios hechos el lunes por varios miembros del gobierno de Colombia. Añadió que es necesario que la administración Trump conozca con más detalle todo lo que Colombia está haciendo en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido el martes se unieron a la primera ministra danesa Mette Frederiksen en defensa de la soberanía de Groenlandia. La isla es un territorio autónomo del reino de Dinamarca y, por lo tanto, parte de la alianza militar de la OTAN.

“Groenlandia pertenece a su gente”, dice el comunicado. “Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”.