Un nuevo sismo de magnitud 7.2 se registró la tarde del jueves 20 de agosto en la región de Ayacucho, Perú, con una profundidad de 108 kilómetros, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho. Algunos medios locales y usuarios en redes sociales reportaron el desprendimiento de rocas y afectaciones en varias viviendas.

En los estudios de ‘Exitosa Noticias’, la presentadora se encontraba en vivo cuando comenzó a sentirse el fuerte movimiento telúrico. En ese momento, aprovechó para enviar un mensaje a la población y pedirle que mantuviera la calma.

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Katyusca Torres Aybar nunca se levantó de su asiento y aconsejó a las personas salir de sus casas con la mochila de emergencia, manteniendo la tranquilidad.

🔴🇵🇪 En medio del terremoto de 7,2 en Perú, una periodista continuó la transmisión de su medio con calma mostrando los elementos del kit de emergencia preparado previamente para una situación así.



En el video se puede apreciar a otros periodistas saliendo mientras la mujer… pic.twitter.com/bG3sKfHvNN — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 20, 2026

“Se está registrando un movimiento telúrico. Le pedimos a la comunidad que mantenga la calma, por favor. Sabemos que esto ha ocurrido durante la semana”, indicó la periodista.

A pesar de que los invitados comenzaron a salir del estudio y buscar un lugar seguro, la periodista no detuvo la transmisión y continuó informando sobre todo lo que estaba ocurriendo durante el sismo.

“Es importante mantener la calma y tener ya lista la mochila de emergencia. Esto lo explicamos a diario. Le pedimos a la población que pueda ejecutar lo que ya ha preparado, como lo es la mochila de emergencia”, agregó.

Torres Aybar insistió en la importancia de no salir de la casa sin la mochila de emergencia y de poner en práctica todos los consejos que brindan los expertos cuando ocurre un terremoto.

“Todo está regresando a la normalidad. Es importante ejecutar el plan familiar, lo que ya nos han enseñado los expertos. Es importante siempre estar tranquilos”, subrayó.

Esto se sabe del terremoto de magnitud 7.2

Por otro lado, el jefe del IGP, Hernando Tavera, indicó que hasta el momento “no ha ocurrido nada crítico”, pero continúan con la evaluación de la situación generada.

El alcalde de Coracora, Yony Odon Reyes, en una entrevista con el canal estatal ‘TVPerú’, informó que podría haber afectaciones en algunas vías, pero hasta el momento no se han confirmado.

“Hacia el norte de Coracora puede haber afectación de casas. Una comisión multisectorial se está desplazando a hacer las verificaciones del caso”, afirmó.

Las autoridades también descartaron la alerta de tsunami, por lo que los ciudadanos pueden estar tranquilos.

El fuerte sismo también se sintió en Arequipa, Cusco y Abancay, de acuerdo con la información de medios locales y redes sociales.