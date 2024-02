Durante el rodaje de la serie “Pole to Pole with Will Smith”, la cual llegará próximamente a Disney+, los investigadores descubrieron a la serpiente más grande del mundo.

La expedición fue liderada por el profesor Bryan Fry, de la Universidad de Queensland, y reveló una variante de anaconda nunca antes vista en la región de Bameno, ubicada en la Amazonia ecuatoriana.

Según un reporte de IFL Science, el profesor Fry y su equipo, acompañados por Will Smith, fueron invitados por el pueblo Huaorani para explorar la región y tomar muestras de una población de anacondas en el oriente de Ecuador.

Durante una expedición en canoa por el sistema fluvial, encontraron una anaconda hembra de 6.3 metros de largo, la cual difiere genéticamente en un 5.5% de la especie Eunectes murinus, conocida como la anaconda del sur.

Según el profesor Fry, este descubrimiento es uno de los más significativos en el estudio de estos reptiles, ya que representa una nueva especie, denominada Eunectes akayima o anaconda verde del norte, que divergió de la Eunectes murinus hace aproximadamente 10 millones de años.

Durante la investigación, Fry comentó que los cazadores Huaorani consideran sagradas a estas serpientes y las tratan con respeto. Además, de que existen reportes de anacondas de 7.5 metros de largo y más de 500 kilogramos.

Por otro lado, contó la anécdota de un hombre fue mordido por un gigantesco reptil, el cual dejó cicatrices que evidencian que la serpiente era más grande que las vieron durante la expedición.

Sin embargo, al parecer, esto no incomodó al actor, quien no tuvo problema en zambullirse para capturar anacondas. En el reporte de IFL Science, Fry aseguró que estaba sorprendido con la disposición de Smith y el equipo de rodaje.

Vale la pena recordar que la serie de National Geographic, “Pole to Pole with Will Smith”, llevará al actor en una aventura desde el Polo Norte hasta el Polo Sur.

Enormes, pero no son venenosas

Aunque ninguna especie de anaconda es venenosa, su tamaño colosal y su habilidad para envolver a sus presas con su cuerpo las convierte en temidas depredadoras.

Estos reptiles son carnívoros por naturaleza y se alimentan de una amplia variedad de vertebrados acuáticos y terrestres, desde peces y reptiles hasta mamíferos y aves, según el Animal Diversity Web.

Según National Geographic, la especie Eunectes murinus no es la única de su tipo: existe otra especie genéticamente diferente, que ha sido bautizada como Eunectes akayima.

Por otro lado, los investigadores definieron que la Eunectes murinus vive en Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil, y por eso se le dio el nombre popular de “anaconda verde del sur”.

En cambio, la Eunectes akayima, se encuentra en Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, y fue popularmente “bautizada” como la “anaconda verde del norte”.