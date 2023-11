En las últimas horas un video se hizo viral en redes sociales donde un youtuber salvadoreño se burla de la representante de Portugal, una de las candidatas transgénero que participa en el certamen de Miss Universo.

Este año dos mujeres transgénero participan en Miss Universo, son las representantes de Portugal y Países Bajos, Marina Machete y Rikkie Kollé, respectivamente.

Sin embargo, no es la primera vez que en el certamen de belleza se incluye la participación de mujeres transgénero. Angela Ponce fue la primera mujer trans que se convirtió en Miss Universo España, y compitió en Miss Universo para el año 2018.

PUBLICIDAD

Machete tiene 28 años, es la primera mujer transgénero en obtener el título en su país.

“Desde que fue coronada Miss Universo Portugal, ha inspirado a muchas otras mujeres y se ha convertido en una líder inspiradora dedicada a crear un cambio real en la sociedad. Ella cree que la amabilidad y el potencial de cada mujer son ilimitados. Ella defiende la equidad y cree que la inclusión es la respuesta para detener la intolerancia”, destaca la App de Miss Universo, sobre Machete.

En redes sociales se ha hecho viral desde ayer, un video donde el youtuber salvadoreño Vicente Zavala, conocido como cinco tv, discrimina y se burla de la soberana de Portugal. Su actitud ha sido reprochada y ha generado diversas reacciones entre los salvadoreños.

El generador de contenido estaba en el hotel donde las misses se encuentran alojadas, junto a otros periodistas y youtubers, quienes toman imágenes de las delegadas cuando pasan por el área y en algunos casos se detienen a conversar o responder preguntas.

Cuando Marina Machete pasa cerca, el youtuber giró la cámara para grabarse, aparece su rostro y se le ve mascando chicle cuando dice “Vamos a esperar un ratito”, mientras se ríe y se burla de ella. Cuando se ha retirado vuelve a colocar la cámara para grabar al frente y hace comentarios inapropiados.

Este año dos mujeres transgénero participan en Miss Universo, son las representantes de Portugal y Países Bajos, Marina Machete y Rikkie Kollé, respectivamente.

Sin embargo, no es la primera vez que en el certamen de belleza se incluye la participación de mujeres transgénero. Angela Ponce fue la primera mujer trans que se convirtió en Miss Universo España, y compitió en Miss Universo para el año 2018.

PUBLICIDAD

Machete tiene 28 años, es la primera mujer transgénero en obtener el título en su país.

“Desde que fue coronada Miss Universo Portugal, ha inspirado a muchas otras mujeres y se ha convertido en una líder inspiradora dedicada a crear un cambio real en la sociedad. Ella cree que la amabilidad y el potencial de cada mujer son ilimitados. Ella defiende la equidad y cree que la inclusión es la respuesta para detener la intolerancia”, destaca la App de Miss Universo, sobre Machete.

En redes sociales se ha hecho viral desde ayer, un video donde el youtuber salvadoreño Vicente Zavala, conocido como cinco tv, discrimina y se burla de la soberana de Portugal. Su actitud ha sido reprochada y ha generado diversas reacciones entre los salvadoreños.

El generador de contenido estaba en el hotel donde las misses se encuentran alojadas, junto a otros periodistas y youtubers, quienes toman imágenes de las delegadas cuando pasan por el área y en algunos casos se detienen a conversar o responder preguntas.

Cuando Marina Machete pasa cerca, el youtuber giró la cámara para grabarse, aparece su rostro y se le ve mascando chicle cuando dice “Vamos a esperar un ratito”, mientras se ríe y se burla de ella. Cuando se ha retirado vuelve a colocar la cámara para grabar al frente y hace comentarios inapropiados.

“Ya pasó, lo siento ahí amigos, tuvimos que darle vuelta a la cámara, porque pasó ahí alguien que no querían ver, era alguien que no querían ver”, dice y se ríe. “No amigos, esa no creo que la quisieran ver”, dice en el video. “No creo que quisieran ver a esa miss”, vuelve a repetir.

PUBLICIDAD

Los usuarios de redes sociales se han pronunciado pidiendo que al youtuber se le prohíba el acceso a la competencia de belleza y al hotel donde se encuentran las representantes.

LA PRENSA GRÁFICA buscó la postura de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres TRANS en El Salvador (COMCAVIS TRANS) y Bianka Rodríguez, su directora ejecutiva, compartió su postura y calificó el hecho como un acto de discriminación, transfobia y misoginia.

“Una mujer trans representante de Portugal y extranjera participante de un concurso de belleza ha recibido este acto denigrante, imagínate como otras mujeres trans salvadoreñas recibimos esta discriminación, esta transfobia que no solo es perpetrada por la sociedad, sino también por el Estado”, dijo.

Lamentó que el acto de discriminación y transfobia sea un reflejo de la falta de políticas públicas en el país, que denotan falta de educación y espacios libres de violencia hacia la mujer, pero sobre todo la falta de una respuesta del Estado a una postura clara frente a los temas de la diversidad sexo genérica.