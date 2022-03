El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que millones de personas pueden morir si los países occidentales no prestan apoyo aéreo contra la invasión rusa y “cierran” el cielo de Ucrania.

“En el futuro será demasiado tarde. Créame, si esto se prolonga de esta manera, verá cómo acabarán cerrando el cielo, pero perderemos a millones de personas”, dijo Zelenskyy en una entrevista emitida hoy por el canal británico “Sky News”.

“No podemos detener esto nosotros solos, eso solo ocurrirá si el mundo se une en torno a Ucrania”, agregó el mandatario, que consideró que esa unidad está avanzando “muy lentamente”.

“Ayer el mundo no hizo nada, lo siento, pero es verdad”, dijo Zelenskyy. “Los aliados de la OTAN deberán disculparse ante los ucranianos que han perdido a sus hijos por no haberlo hecho ayer, hace una semana”, afirmó.

Al hablar del asedio a la ciudad de Mariúpol, acusó a Rusia de tratar a sus habitantes como “animales” y bloquear el acceso a la comida y el agua.

“Si (los países occidentales) están unidos contra el nazismo y contra este terror, deben cerrar (el espacio aéreo de Ucrania). No esperen a que yo se lo pida tantas veces, millones de veces. Cierren el cielo”, sostuvo.

Zelenskyy afirmó que Rusia también es una amenaza para países europeos como Polonia y las repúblicas bálticas ya que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere “desgarrar” Europa.

Cuestionado por la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de Ucrania, Zelenskyy afirmó: “empezará la Tercera Guerra Mundial y solo entonces harán una zona de exclusión aérea, pero será demasiado tarde”.

“Estoy seguro de que Polonia también está en peligro. De hecho, el continente entero está en riesgo mientras Rusia tenga la posibilidad de atacar a otro Estado”, aseguró en una entrevista con el semanario alemán “Die Zeit”.

Zelenskyy advirtió, además, de que otros países querrán emular a Rusia y atacar a sus vecinos si no se detiene ahora a Moscú, por lo que la defensa de Ucrania constituye en realidad “una acción global contra la guerra” con la que disuadir a posibles atacantes.

En cuanto al peligro de que Rusia desencadene una guerra nuclear, el presidente ucraniano se mostró convencido de que se trata de un “farol”, ya que “una cosa es ser un asesino y otra distinta es ser un suicida”.

“La amenaza de Putin muestra más bien debilidad. Uno sólo amenaza con usar armas nucleares si todo lo demás no funciona,” aventuró Zelenskyy, quien pronosticó que Rusia no obtendrá una victoria ya que Ucrania y la comunidad internacional tienen la capacidad de “parar la invasión”.

El líder ucraniano advirtió, no obstante, de que las armas que recibe su país no son suficientes y que hace falta más apoyo en vista de que la “barbarie” del ejército ruso, al que acusó de cometer crímenes de guerra, no tiene visos de acabar.

“Si las sanciones fueran suficientes, la ofensiva ya habría terminado,” reprochó el presidente, quien señaló que los países occidentales siguen comprando petróleo y gas a Moscú y muchas empresas siguen presentes en el mercado ruso.

Por el contrario, pidió un embargo económico completo contra Rusia y la exclusión de todos los bancos rusos del sistema de pagos internacional SWIFT, así como la exploración de las diversas posibilidades para implementar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

Preguntado con respecto a la oferta estadounidense de evacuarle a él y a su familia, Zelenskyy se reafirmó en que se quedará en Kiev “con el pueblo”.

“Duermo poco, bebo mucho café y mantengo muchas conversaciones y negociaciones,” describió el presidente ucraniano su vida desde que comenzó la guerra el pasado 24 de febrero.