Al sexto día de la invasión rusa en suelo ucraniano, los temores del uso de armas nuclearse se acrecentan, ya que el presidente Vladimir Putin aseguró que haría uso de ellos si su país vecino no desiste de unirse a la alianza de la Organización del Tratado Atlántico del Norte (OTAN).

El Kremlin despertó este asunto al indicar que sus fuerzas nucleares de aire, mar y tierra estaban en alerta. Y, a medida que aumenta el aislamiento de Rusia bajo el alud de sanciones occidentales, el presidente podría volverse temerario, ocasionando una guerra que alteraría el mundo.

Pero, ¿qué tan real es la amenaza de Putin de hacer uso de su arsenal nuclear?

PUBLICIDAD

Según el teniente coronel retirado y experto en asuntos militares, Carlos Cuevas, independientemente de la veracidad de sus palabras, cualquier mención del uso de armas nucleares amerita seriedad y evaluación responsable de parte de los países que podrían sufrir las secuelas de un ataque de esta magnitud.

“Putin ha demostrado que no tiene credibilidad. Pero, cuando se está hablando de armas nucleares es bien importante no tomar decisiones a la larga y es mejor estar precavido y, por lo tanto, no se debe tomar ligeramente y hacer las evaluaciones correspondientes”, manifestó Cuevas a Primera Hora.

13 Fotos El país lleva seis días bajo ataque.

Siguiendo la misma línea, el licenciado José Frontera Agenjo, quien es profesor de Derecho Público y Comercial de la Escuela de Derechos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), estimó que las amenazas representan un “peligro real”, ya que Putin ha demostrado ser una persona “que no mide sus consecuencias”.

“El riesgo real de esto es cuánto uno permite que Putin siga haciendo por la mera amenaza y cuánto puede ser una acción motivada al hacer este tipo de ataque que puede afectar, no solamente a Ucrania, podría afectar a toda Europa y el resto del mundo”, indicó.

“Yo creo que aquí lo que añadir es cuánto sea realmente una amenaza de Putin para impedir que otros países entren en el juego y entren directamente de forma contundente militar con acciones militares concretas y otro lo que es la posibilidad, que ya vemos, que es una persona que no mide sus consecuencias, que ha cruzado líneas que (para otros son) impensables en la geopolítica actual y que sería capaz de establecer un ataque de esa naturaleza, sabiendo que eso podría implicar un contrataque de otros países contra Rusia”, añadió el también vicepresidente de asuntos administrativos y pasado decano de la Escuela de Derecho de la PUCPR al resaltar que el lanzamiento de armas nucleares implicaría inevitablemente a otros países por su transcurso al ser desplegado y su magnitud.

PUBLICIDAD

Más de 13,000 armas nuclearse en el mundo

Tanto la Federación de Científicos Americanos (FAS, por sus siglas en inglés) como el World Population Review coinciden en que Rusia lidera el mundo en arsenal nuclear, mientras que los Estados Unidos está en la segunda posición. Combinados, ambos países ocupan el 90% de los cerca de 13,000 armas nucleares a nivel mundial.

“Rusia, en términos absolutos, tiene más unidades. Sin embargo, hay que entender que para utilizar una bomba nuclear- esperemos que jamás lleguemos a eso- hay un proceso de preparación para poderlas preposicionar para lanzarlas. Es un proceso logístico antes de ser utilizados”, explicó Cuevas, que también fue subdirector de la oficina de comunicación estratégica del Ejército en el Pentágono.

El número aproximado que atribuyó el World Population Review a Rusia es un aproximado de 6,257, de las cuales 1,458 están activas, 3,039 disponibles y 1,760 retiradas. Mientras, el FAS estima que Rusia posee unas 5,977 en total, cifra que incrementa continuamente.

Entretanto, el World Population Review reportó que Estados Unidos tiene 5,500, de los cuales 1,389 están activos, 2,361 disponibles y 1,800 retirados y el FAS señaló que el país norteamericano tiene 5,428.

“En contraste con el inventario general de armas nucleares, la cantidad de ojivas en los arsenales militares mundiales, que comprende las ojivas asignadas a las fuerzas operativas, está aumentando una vez más. Estados Unidos sigue reduciendo lentamente su arsenal nuclear. Francia e Israel tienen inventarios relativamente estables. Pero se cree que China, India, Corea del Norte, Pakistán y el Reino Unido, así como posiblemente Rusia, están aumentando sus reservas”, detalló el FAS.

PUBLICIDAD

Armas nucleares en el mundo. ( FAS )

“Los números no significan nada, porque una sola bomba de esas puede hacer estragos, dependiendo en la potencia que tenga”, indicó Cuevas.

La primera bomba atómica lanzada en la historia cayó en suelo nipón en la mañana del 6 de agosto de 1945, producto de un ataque de Estados Unidos en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. A tres días le siguió un segundo ataque en Nagasaki. Ambas bombas acumularon miles de muertes inmediatas y otras por las secuelas subsiguientes.

Con el avance tecnológico del mundo, también se moderniza el arma, por lo que las armas nucleares del 2022 podrían ser hasta 3,000 veces más fuertes.

“El único marco de referencia de bombas atómicas fue lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en el 1945. Se utilizaron dos bombas y la literatura que tengo acceso indica que las bombas de hoy, por la tecnología, el desarrollo y demás (y) la eficiencia en términos de desarrollo que implica los componentes de un arma atómica, hoy un arma atómica puede ser 3,000 veces más potente de lo que era en el 1945. Esperemos, con el favor de Dios, que no lleguemos ahí”, analizó Cuevas, quien ha sido movilizado en siete ocasiones al Medio Oriente, el Pacífico y América Latina.

Pese a las amenazas de Rusia, The Associated Press reportó que la OTAN no ve necesidad de modificar su nivel de alerta nuclear.

“Siempre haremos lo necesario para proteger y defender a nuestros aliados, pero no creemos que haya en estos momentos necesidad de alterar el nivel de alerta de las fuerzas nucleares de la OTAN”, indicó a The Associated Press el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.

PUBLICIDAD

Stoltenberg enfatizó que Rusia firmó una serie de acuerdos en los que reconoce que una guerra nuclear no puede ser ganada y nunca debe ser librada.

De su parte, Estados Unidos recientemente reforzó el flanco oriental de la OTAN al enviar otros 5,000 soldados a Polonia y Rumania. Ambos países forman parte de la OTAN y son fronterizos con Ucrania, la cual no forma parte de dicha alianza.

La intención de Putin

El ataque a Ucrania y la estrecha relación con Bielorrusia, país que aprobó recientemente una reforma constitucional que anula su status como país neutro y allana el camino para una alianza más estrecha con Rusia, apuntan a que Putin desea revivir la ocupación terrestre de la Unión Soviética, comentó Cuevas.

Asimismo, autoridades occidentales coinciden que Putin quiere derrocar el gobierno ucraniano y reemplazarlo por un régimen títere para recuperar la influencia rusa durante la Guerra Fría.

“Mi opinión es que su impresión es reganar los días de gloria de la Unión Soviética, reganar la influencia que tenía en toda esa área”, sostuvo Cuevas.

“Él lo ha dicho expresamente que su intención es devolverle el esplendor a Rusia del momento brillante de la Unión Soviética de los 50 y los 60. Estalinismo puro, en su sentido más estricto. Por las mismas circunstancias, para poderlo lograr, tiene que afectar la geopolítica en otros conflictos que hay alrededor del mundo y utilizar esto para ganar terreno, ganar espacio geográficamente y también de poderío e influencia en su región, que es lo que él ha dicho, que en cada región debe estar influenciada por el eje económico principal, que él entiende que todo lo que era la antigua Unión Soviética”, coincidió Frontera Agenjo.

PUBLICIDAD

9 Fotos En el sexto día de la invasión de Rusia, el asediado presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de recurrir a tácticas de terror para presionar en la mayor guerra terrestre de Europa en generaciones.

“Fallas logísticas”

Cuando Rusia invadió a Ucrania el pasado 24 de febrero, lo hizo de manera abarcadora. En lugar de concentrar sus tropas en un área específica, entró por cuatro puntos: la frontera con Bielorrusia, cercano a la capital Kiev, la región Donbás y desde la península de Crimea.

Debido al gran tamaño de Ucrania y la resistencia férrea de su gente, se le ha dificultado a la milicia rusa adentrarse de manera más rápida, estimó Cuevas. Esto, agregó, podría estar provocando en el líder político sentimientos de frustración, por lo que podría abrir la puerta a ataques mayores y de más ferocidad.

“Han tenido unas fallas logísticas que los ha hecho detenerse más frecuentemente y lo que ha atrasado su movimiento. Estimo que debe haber algún sentido de frustración. Debe haber algún nivel de frustración en alta cúpula militar de Rusia, incluyendo al presidente Putin, y eso contra la frustración pueden venir ataques mayores. Ya lo estamos viendo”, dijo al hacer mención al ataque reciente de la ciudad Járkov donde soldados rusos apuntaron a blancos civiles y la destruyeron un edificio gubernamental.

Cuevas anticipó que, con la intención de acercarse a la ciudad capital Kiev para remover al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, podrían buscarlo “casa por casa” o continuar con bombardeo más potente.

“Eso es peligroso”, indicó.

El lunes, la jefa de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidos (ONU), Michelle Bachelet, dijo que su oficina ha confirmado la muerte de 102 civiles, entre ellos siete niños, y 304 heridos desde el jueves, aunque advirtió que las cifras serían mucho mayores. Entretanto, cerca de 677,000 personas han huido de Ucrania a países vecinos.

Por otro lado, la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova, acusó a Putin de emplear bombas termobáricas en contra de civiles. De ser así, Rusia cometería crímenes de guerra, ya que esta bomba- que utiliza oxígeno de su alrededor para genera una explosión de alta temperatura- es ilegal si se usa para objetivos no militares, explicó Cuevas.