Hoy se cumplen 14 años desde el asesinato del niño Lorenzo Ahmed González Cacho, fallecido a los 8 años en medio de un caso que conmocionó el país.

Lorenzo fue declarado muerto el 9 de marzo de 2010, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) en Dorado, donde fue llevado por su madre Ana I. Cacho González, desde su hogar en la urbanización Dorado del Mar.

En ese momento, la madre alegó que la menor de sus dos hijas la despertó de madrugada gritando desesperada porque mientras dormía junto a Lorenzo se le había mojado su cabello con sangre y ella infirió que se había caído de la cama.

Posteriormente, la autopsia hecha por el patólogo Carlos Chávez reveló que el niño fue asesinado y tenía una fractura en el cráneo propinada con un objeto pesado que le pudo causar la muerte.

Además, Chávez informó que la víctima tenía heridas en la nariz y en un pómulo que le ocasionaron una hemorragia interna, compatibles con una superficie plana (arma blanca). Se estima que el menor estuvo al menos una hora agonizando.

En algún momento la madre fue identificada como sospechosa del crimen, pero nunca fue acusada. El padre del Lorenzo, Ahmed Alí González, obtuvo la custodia de otras dos hijas de la pareja.

Las autoridades acusaron en el 2016 por este crimen a un hombre identificado como Luis Gustavo “El Manco” Rivera Seijo, pero jueces -el caso fue también en alzada- determinaron que no había causa probable para juicio. El caso judicial capturó la atención del país porque el proceso fue transmitido por medios electrónicos como la página web de Primera Hora.

Escribe el papá de Lorenzo

A través de las redes sociales trascendió una carta que el padre de Lorenzo, Ahmed Alí González, envió a la periodista Sylvia Hernández, en la que comparte su frustración en torno a la investigación del asesinato. A continuación la carta:

“Es muy difícil entender, por qué ocurren ciertas cosas…

Es muy difícil entender, cómo alguien le puede hacer daño a un niño, y seguir sus vidas como si nada…

Se cumplen 14 años de tu inesperada y cruel partida y mi corazón me duele tanto como el primer día sin ti.

He aprendido a vivir con ese intenso dolor y he aprendido a entender que nada lo curará. Este dolor solo se me quitará cuando mi corazón deje de latir.

Gracias a todos los que siempre nos han apoyado por todos estos años, y con sus oraciones y bendiciones mantienen el recuerdo vivo de mi hijo Lorenzo.

Al Departamento de Justicia le quiero decir: qué esperan? Cuántos años más tienen que pasar para que le hagan justicia a mi hijo? Ustedes saben muy bien quienes estaban en esa casa esa noche. Tienen la evidencia y tienen los testimonios más importantes. Cuál es el miedo?

Lorenzo, Te amo, Te quiero y Te adoro…

Por siempre Papá”

Cronología

9 de marzo de 2010 Ana Cacho lleva a su hijo al CDT en Dorado a eso de las 5:30 a.m. Dijo que el niño se cayó de la cama en su casa en Dorado del Mar y que su hija menor le avisó que estaba lastimado. Luego se confirmó que fue homicidio.

Ana Cacho lleva a su hijo al CDT en Dorado a eso de las 5:30 a.m. Dijo que el niño se cayó de la cama en su casa en Dorado del Mar y que su hija menor le avisó que estaba lastimado. Luego se confirmó que fue homicidio. 10 de marzo de 2010 La directora de Ciencias Forenses, María Conte, informó que la autopsia reflejó que las heridas que presentaba el menor no eran compatibles con una caída, sino que murió por homicidio. La Policía comienza a investigar la muerte.

La directora de Ciencias Forenses, María Conte, informó que la autopsia reflejó que las heridas que presentaba el menor no eran compatibles con una caída, sino que murió por homicidio. La Policía comienza a investigar la muerte. 13 de marzo de 2010 El cuerpo del niño fue sepultado en el cementerio Porta Coeli en Bayamón. El día anterior, su padre, Ahmed Alí González, fue al tribunal para evitar que los restos de su hijo fueran cremados.

El cuerpo del niño fue sepultado en el cementerio Porta Coeli en Bayamón. El día anterior, su padre, Ahmed Alí González, fue al tribunal para evitar que los restos de su hijo fueran cremados. 19 de marzo de 2010 Señalaron por primera vez a la madre del menor, Ana Cacho, como sospechosa del crimen. Ese día, sus abogados citaron a una conferencia de prensa para negar que la madre fuera responsable de la muerte.

Ana Cacho ( Xavier J. Araújo Berríos )

24 de marzo de 2010 Cacho y su madre, Amneris Yvette González, contrataron los servicios del detective privado Milton Rodríguez Rivera para investigar quién asesinó al niño de 8 años.

Cacho y su madre, Amneris Yvette González, contrataron los servicios del detective privado Milton Rodríguez Rivera para investigar quién asesinó al niño de 8 años. 30 de marzo de 2010 Las hermanas de Lorenzo, de 6 y 13 años, habían permanecido bajo el cuidado de una tía materna, pero ese día el Departamento de la Familia las removió y fueron colocadas en hogares sustitutos.

Las hermanas de Lorenzo, de 6 y 13 años, habían permanecido bajo el cuidado de una tía materna, pero ese día el Departamento de la Familia las removió y fueron colocadas en hogares sustitutos. 22 de octubre de 2010 En el Tribunal de Familia y Menores de Bayamón, se hicieron vistas contra Ana Cacho por maltrato. Ese día, el Departamento de la Familia recomendó que las niñas pasaran al cuidado del padre en lo que se dilucida el caso. Las vistas finalizaron el 24 de noviembre.

En el Tribunal de Familia y Menores de Bayamón, se hicieron vistas contra Ana Cacho por maltrato. Ese día, el Departamento de la Familia recomendó que las niñas pasaran al cuidado del padre en lo que se dilucida el caso. Las vistas finalizaron el 24 de noviembre. 4 de enero de 2011 La Policía le revoca la licencia de detective privado a Milton Rodríguez, luego de una querella sometida por Cacho y su madre, quienes intentaron infructuosamente detener la publicación del libro sobre el caso.

La Policía le revoca la licencia de detective privado a Milton Rodríguez, luego de una querella sometida por Cacho y su madre, quienes intentaron infructuosamente detener la publicación del libro sobre el caso. 10 de marzo de 2011 Se dio a conocer la decisión de la jueza Sonia del Toro, del Tribunal de Familia y Menores de Bayamón, quien le retiró a Ana Cacho la custodia permanente de sus hijas.

Se dio a conocer la decisión de la jueza Sonia del Toro, del Tribunal de Familia y Menores de Bayamón, quien le retiró a Ana Cacho la custodia permanente de sus hijas. 21 diciembre de 2012 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó detener la vigencia de un dictamen del Tribunal de Apelaciones que había favorecido a Ana Cacho en su reclamo de mantener visitas supervisadas a sus dos hijas, quienes están bajo la custodia de su padre Ahmed González.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó detener la vigencia de un dictamen del Tribunal de Apelaciones que había favorecido a Ana Cacho en su reclamo de mantener visitas supervisadas a sus dos hijas, quienes están bajo la custodia de su padre Ahmed González. 2 de febrero de 2012 Se reanuda nueva ronda de entrevistas relacionadas al asesinato del niño Lorenzo González Cacho con el turno del investigador Milton Rodríguez, quien brindó nueva evidencia sobre el crimen.

Se reanuda nueva ronda de entrevistas relacionadas al asesinato del niño con el turno del investigador Milton Rodríguez, quien brindó nueva evidencia sobre el crimen. 26 de enero de 2012 El padre del niño asesinado Lorenzo González Cacho, Ahmed Alí González, fue interrogado por los agentes de la División de Homicidios de Bayamón que investigaban la muerte de su hijo, en momentos en que vuelven a surgir indicios de que el sonado caso puede estar a punto de concluir.

El padre del niño asesinado Lorenzo González Cacho, Ahmed Alí González, fue interrogado por los agentes de la División de Homicidios de Bayamón que investigaban la muerte de su hijo, en momentos en que vuelven a surgir indicios de que el sonado caso puede estar a punto de concluir. 2 de octubre de 2013 El padre de Lorenzo González Cacho, Ahmed Alí González, se reunió con el equipo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que apoyaba a las autoridades estatales que investigan el caso del asesinato de su hijo.

El padre de Lorenzo González Cacho, Ahmed Alí González, se reunió con el equipo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que apoyaba a las autoridades estatales que investigan el caso del asesinato de su hijo. 24 de septiembre de 2013 La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica sometió cargos administrativos contra la doctora Mildred Boschetti por supuestamente violar los cánones de ética de su profesión y la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Hipaa, por sus siglas en inglés) al ofrecer detalles de la condición médica del menor asesinado Lorenzo González Cacho, de 8 años.

