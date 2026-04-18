Un juez del Tribunal de Bayamón determinó causa para juicio contra Aramarie Negrón Gutiérrez, de 34 años y quien enfrenta acusaciones por el asesinato de su padrastro.

El juez David Calderón, del tribunal de Bayamón señaló para el 24 de abril la lectura de acusaciones contra la mujer, y el inicio del juicio para el 28 de mayo.

El 25 de febrero, los fiscales Roberto Hernández Ramos, Rosalyn García Pastrana y Gabriel Redondo Miranda presentaron cargos contra la mujer por los delitos de asesinato en primer grado, incendio agravado, daño agravado, y maltrato de menores, por el incidente que cobró la vida de su padrastro, Eduardo Serrano Martínez, de 72 años.

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Se alega que los hechos ocurrieron el 23 de febrero del 2026, en la Urbanización Lomas Verdes de Bayamón, donde residía con su señora madre, su padrastro y su hija, una menor de 13 años, que presenció los mismos. Serrano Martínez resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Tras ser acusada, a la mujer se le impuso una fianza global de $1.05 millones.