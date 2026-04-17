Las autoridades colombianas extraditaron a Nixon Manuel Marino Carreño desde la cárcel La Picota, en Bogotá, Colombia, para enfrentar cargos federales por narcotráfico en Puerto Rico.

En comunicado de prensa, las autoridades federales indicaron que Marino Carreño fue arrestado en Colombia el 10 de marzo de 2025 a petición de las autoridades estadounidenses y extraditado a Puerto Rico el 17 de abril. Según documentos judiciales, a partir de mayo de 2024, o incluso antes, el acusado junto con otros co-conspiradores, importó e intentó importar cocaína desde Venezuela y Colombia a Estados Unidos.

El acusado también enfrenta dos cargos por conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación en los Estados Unidos.

De ser hallado culpable, Marino Carreño, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años, hasta cadena perpetua. El FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) están a cargo de la investigación.

La Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición a Estados Unidos de Marino-Carreño.