Agentes de la Unidad de Impacto de la Policía Municipal de San Juan capturaron a un prófugo buscado por las autoridades estatales y federales tras detectar un vehículo que iba en contra del tránsito a eso de las 11:23 de la noche del miércoles en Santurce, informó hoy el alcalde Miguel Romero Lugo.

El prófugo fue identificado como Edwin de Jesús Torres, de 35 años, quien posee dos órdenes de arresto vigentes, una a nivel estatal por delitos de violencia doméstica en el mes de marzo y otra a nivel federal por violación a probatoria relacionada a narcotráfico y armas ilegales.

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Agentes municipales lograron detener el vehículo en la calle Hipódromo, donde al solicitarle la licencia de conducir al operador, este emprendió la marcha, abandonando la intervención inicial. Posteriormente, en la avenida Eduardo Conde, el conductor provocó un accidente en el que se vieron involucrados otros dos vehículos, continuando su huida por el área.

El vehículo finalmente se detuvo en la calle San Jorge, donde dos individuos se bajaron y huyeron corriendo, brincando una verja. Uno de ellos fue arrestado en el lugar, mientras que el otro logró evadir a las autoridades.

Durante la intervención, los agentes ocuparon el vehículo y una pistola Glock .40 modificada para disparar en modo automático, junto a 34 municiones y dos cargadores.

Durante la intervención, los agentes incautaron el vehículo y una pistola Glock calibre .40 modificada para disparo automático, además de 34 municiones y dos cargadores. ( Suministrada )

“Este es el resultado del trabajo constante de una Policía Municipal que está en la calle, vigilante y actuando con determinación. En San Juan seguimos fortaleciendo nuestras unidades especializadas para intervenir con este tipo de conducta y sacar de circulación a personas que representan un riesgo para la seguridad de nuestra gente. Este es un gobierno que no titubea cuando se trata de proteger a su ciudadanía”, expresó Romero Lugo.

El individuo permanece bajo custodia mientras recibe atención médica en una institución hospitalaria por heridas leves sufridas durante el accidente.

“Esta intervención demuestra la capacidad de respuesta y la preparación de nuestros agentes para manejar situaciones de alto riesgo. Se logró detener a un individuo armado, se ocupó un arma ilegal modificada y se evitó una situación que pudo haber tenido consecuencias mayores. Vamos a continuar trabajando de manera activa para intervenir con este tipo de casos y llevarlos ante la justicia”, indicó por su parte Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

El caso fue referido al FBI, quienes asumirán jurisdicción en horas de la mañana.