El agente Eddie Santiago Rentas, de 49 años, fue ascendido póstumamente al rango de coronel durante una ceremonia en el coliseo Dolores “Toyita” Martínez, en Juana Díaz, en reconocimiento a su valentía por sacrificar su vida por la de un compañero en el cumplimiento del deber.

La gobernadora Jenniffer González Colón, encabezó los actos protocolarios y le confirió el ascenso al rango honorífico de coronel a Santiago Rentas, “como muestra de su valentía, entrega, sacrificio”.

Minutos después, González Colón, se reunió con sus familiares frente al féretro donde lo ascendió. Mientras todos sus seres queridos se abrazaron formando un círculo unido por el dolor que sienten en sus corazones.

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Acto seguido, González Colón, se unió a la guardia de honor junto al superintendente de la Policía, Joseph González Falcón y el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, seguidos de otros funcionarios públicos, de agencias federales, legisladores y los oficiales de alto rango de la Policía de Puerto Rico, quienes también acudieron a rendirle homenaje.

González Falcón, rememoró que Santiago Rentas honró su placa todos los días y que “cumplió su misión hasta el final”.

“Hoy al conferirle el rango de coronel no estamos otorgando un honor simbólico, estamos reconociendo lo que ya era, por su carácter su entrega, su sacrificio”, expresó González Falcón, quien agradeció a su familia porque su sacrificio también es parte de su legado.

Su cadáver fue expuesto a media mañana de hoy, miércoles, en el complejo deportivo donde sus familiares, compañeros de trabajo y amistades, destacaron su valentía y recordaron sus cualidades tanto como miembro de la Policía de Puerto Rico como en el plano personal.

Santiago Rentas, fue asesinado a balazos el viernes pasado en medio de una operación encubierta para la compra de dos armas alteradas para disparar en automático en el estacionamiento del establecimiento Sam’s Club, en Ponce, cuando uno de los delincuentes mientras contaba el dinero que le iba a pagar le apuntó con un arma de fuego para asaltarlo.

Al ver que le apuntaban con un arma de fuego y que un segundo delincuente salió de un vehículo armado, los enfrentó. Dos de los tres participantes resultaron heridos de bala mientras que el agente murió de camino al hospital.

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A los sospechosos, identificados como Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años; José Ángel Colón Arroyo alias “Coco”, de 20 años y Efrén (Efraín) Coimbre Lugo, de 28 años, se le radicaron cargos federales este fin de semana por posesión de un arma de fuego automática, por posesión de un arma de fuego con el número de serie mutilado, y por colaborar y participar de un crimen.

Además, contra Coimbre Lugo, quien se entregó a las autoridades el sábado, se radicó un cargo adicional por posesión de un arma de fuego por una persona a la cual le está prohibido por ser convicto.

De acuerdo con la pesquisa, este reveló que fue el conductor del vehículo en el que se transportaban a los otros dos implicados, el cual fue recuperado el viernes cerca de un residencial en Ponce.

Todavía permanece hospitalizado Colón Arroyo. No se ha informado la condición.

El segundo fallecido en el cumplimiento del deber este año, es hijo del comandante retirado Eddie Santiago Echevarría. Laboró durante casi 23 años en la Uniformada y los últimos 13 años en la mencionada división.