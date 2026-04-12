Como un “hombre excepcional” y el “mejor esposo” describió Elba González a su fallecido esposo, Eddie Santiago Rentas, quien fue asesinado ayer, viernes, en Ponce.

“Mataron a un hombre excepcional, un hombre maravilloso, un buen padre, un buen hermano, un buen compañero. Era el mejor esposo y el mejor papá. De verdad que lo que hicieron no fue lo mejor”, dijo ante las cámaras de Telemundo PR.

El oficial, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, fue baleado en medio de una investigación que ocurrió en el estacionamiento de la tienda Sam’s. Recibió los impactos de bala mientras salvaba la vida de un agente encubierto. Fue declarado muerto a su llegada a la sala de emergencia tras recibir varios impactos de bala.

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“Yo quisiera perdonarlos (a los que lo asesinaron), pero en este momento no estoy preparada para eso. Yo quiero que se haga justicia”, lamentó la madre de cuatro hijos al noticiario.

Según contó González, Santiago Rentas se mostraba nervioso la mañana de su muerte. Le confesó que tenía “un trabajo bien delicado” por cumplir.

“Me mandó un mensaje. El último mensaje que me envió me dijo ‘te amo’”, relató a las cámaras televisivas.

Según se informó, González intentó comunicarse con su esposo durante el día. Al no recibir respuesta, rastreó su reloj, que la dirigió al hospital donde el agente falleció.

Santiago Rentas, de 49 años, fue policía por 23 años. Durante los pasados 13 años, estuvo e la División de Drogas y Narcóticos.