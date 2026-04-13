Este miércoles inician la ceremonia de las honras fúnebres del agente Eddie Santiago Rentas de 49 años, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, quien fue asesinado mientras salvaba la vida de un agente encubierto durante una vigilancia de una transacción en el estacionamiento de Sam’s Club en la comunidad Pámpanos de ese municipio, al mediodía del viernes pasado.

Sus restos fueron trasladados desde el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) poco antes de las 11:30 a.m. de hoy, lunes, con una escolta policíaca hasta la funeraria San Ramón, en Juana Díaz, donde el miércoles se llevará a cabo su velorio.

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Una vez expuesto en capilla ardiente se separó un espacio de 10 a 11:00 a.m. para que sus familiares puedan estar a solas con su ser querido y posteriormente, se abrirá al público en general.

A las 3:00 p.m. se hace un alto, para trasladar su féretro al coliseo Dolores “Toyita” Martínez, para la ceremonia de ascenso póstumo, al rango de sargento, según lo había anticipado el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón.

El jueves continuará su velorio durante todo el día y el viernes a la 1:00 p.m. sale la comitiva fúnebre hacia el Cementerio Nuevo de Juana Díaz para la despedida de duelo y su sepelio.

Santiago Rentas, este mes cumplía los 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, de los cuales los pasados 13, los pasó en dicha división.

El occiso, quien era el agente investigador del caso, prestaba vigilancia junto a otro agente mientras se realizaba una transacción para la venta de armas en el estacionamiento antes mencionado, cuando intentaron asaltarlo.

Al ver que le apuntaban con un arma de fuego y un segundo delincuente salió de un vehículo armado, los enfrentó. Dos de los tres participantes resultaron heridos de bala mientras que el agente murió de camino al hospital.

De acuerdo con la base de datos del Tribunal Federal, al filo de la medianoche del sábado, contra el trío se radicaron varios cargos el pasado sábado 11 de abril, tras su presunta participación en el crimen contra el agente.

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Específicamente, contra cada uno de ellos Noé Emmanuel Torres Santiago de 24 años, José Ángel Colón Arroyo alias “Coco” de 20 y Efraín Coimbre Lugo, de 28 años, se radicaron cargos por posesión de un arma de fuego automática, por posesión de un arma de fuego con el número de serie mutilado, y por colaborar y participar de un crimen.

Además, contra Coimbre Lugo, quien se entregó a las autoridades el sábado, se radicó un cargo adicional por posesión de un arma de fuego por una persona a la cual le está prohibido por ser convicto.

Este quedó bajo custodia del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés).

De acuerdo con la pesquisa, Coimbre Lugo, reveló que fue el conductor del vehículo en el que se transportaban a los otros dos implicados, el cual fue recuperado el viernes cerca de un residencial en Ponce.

Al momento no aparece información adicional sobre fechas para las vistas de este caso, mientras se evaluaba la radicación de cargos por el asesinato.

Con estos tres arrestos las autoridades dieron por esclarecido el asesinato en el cumplimiento de deber.