Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato a puñaladas de la adolescente Gabriela Nicole Prats Rosario, el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, hizo hoy alegación de no culpabilidad en sala una vez fue constituido el jurado.

Durante la vista de hoy se culminó con el proceso de la selección de los tres suplentes que faltaban para completar los seis y el jurado quedó compuesto por sus 12 miembros regulares que en este caso son ocho mujeres y cuatro hombres, y los suplentes, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

PUBLICIDAD

Ayer, martes, el juez Luis Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, declaró “no ha lugar” a una moción presentada por la representación legal de Cabrera Rivera con el fin de disolver y/o ordenar el secuestro del jurado.

La licenciada Mayra López Mulero, planteó en ese momento que la progenitora de la víctima, Lisandra Rosario, publicó en sus redes sociales un mensaje que finalizaba con la siguiente frase: “A mi hija le destrozaron su corazón la dejaron sin vida y la gente se atreve a decir que fue sin intención. Mi hija merece justicia”.

Las expresiones levantaron preocupación por el presunto nivel de contaminación entre los candidatos a jurado de cara al mensaje que a su juicio influye y atenta contra los derechos de Cabrera Rivera.

La mujer está acusada en concierto y común acuerdo junto a su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, por el crimen de la menor.

En el caso de su hija, el juez superior Juan A. Reyes Colón, citó a una vista argumentativa para el 20 de abril, en la que se va a dilucidar la moción radicada por la defensa en la que solicitan la desestimación parcial del pliego acusatorio por asesinato en primer grado para que se reclasifique a uno atenuado.

En la moción sometida por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Anthelyn Jiménez Emmanueli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), se planteó que no hubo premeditación ni concierto y común acuerdo en estos hechos.

PUBLICIDAD

“No obstante, lo que observará el Honorable Tribunal a través de esta moción es que de la prueba presentada en vista preliminar no solo está ausente el común y mutuo acuerdo en las actuaciones delictivas que se imputan a Anthonieska y a su madre; sino que, además, Anthonieska, no entró a la pelea en donde resultó muerta Gabriela con el propósito previo de matar, sino que fue en medio de la misma, de acuerdo con la primera testigo del Ministerio Público en la vista preliminar, que recibió el arma con la que se alega se le dio muerte a la víctima”, añade el documento.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico hizo cambios recientemente en el equipo fiscal del caso tras la renuncia del fiscal Orlando Velázquez Reyes. Los fiscales Myriam Nieves Vera, Edmanuel Santiago Quiles y Jackeline Pizarro se integraron para trabajar junto a la fiscal Silda Rubio.

El próximo señalamiento en el caso de Cabrera Rivera, quedó pautado para el 1 de mayo, cuando se espera que comience el juicio con el desfile de prueba.