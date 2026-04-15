Investigan querellas por fraude de inversiones en Carolina
A través de una página que se hace llamar “Infusion Hilsies”.
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Agentes de la Policía, adscritos al Precinto de Carolina Sur, investigaron dos querellas de fraude de inversiones, reportadas hoy, en los predios del centro comercial Los Colobos y en el barrio Trujillo Bajo, en Carolina.
En la primera denuncia, la querellante, de 38 años y vecina de Trujillo Alto, narró que vio a través de las redes sociales un anuncio de una página llamada "Infusion Hilsies’" sobre inversiones y comenzaron una comunicación mediante la aplicación Telegram.
Posteriormente, en el transcurso del tiempo la perjudicada realizó cuatro depósitos a través de ATH Móvil y tres al Banco Popular de Puerto Rico por la cantidad de $3,100, con la promesa de que multiplicarían sus ganancias a $20.000.
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Sin embargo, más tarde, cuando la querellante exigió retirar su dinero y persona le pidió que invirtiera más y es cuando que se percató que se trataba de un esquema fraude.
En el segundo incidente, en el barrio Trujillo Bajo, en Carolina, informó el querellante que a través de las redes sociales contacto la misma página y también entabló comunicación por la aplicación Telegram.
Este hizo dos transacciones mediante de ATH Móvil y un depósito al Banco Popular para un total de $2,900, ya que le aseguraron que alcanzaría una ganancia de $20,000. Luego de enviar el dinero se dio cuenta que había caído en un fraude.
El agente Ángel Pabón, del Precinto de Carolina Sur, investigó ambos casos y los refirió a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.