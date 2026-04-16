Ocho cargos federales contra exentrenador de atletismo por presunta explotación infantil
El imputado, residente de Carolina, habría utilizado su celular para grabar a varias menores.
Un gran jurado federal presentó una acusación enmendada contra un exentrenador de atletismo de Carolina por presunta explotación de menores, informó hoy el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow.
El imputado, Miguel Ángel García López, de 29 años, fue arrestado el 12 de diciembre de 2025 y permanece bajo custodia de las autoridades federales. La acusación enmendada se presentó el miércoles, 15 de abril.
Se alega que entre mayo y noviembre de 2025, García López habría inducido, persuadido y coaccionado a cinco menores —dos de 13 años, una de 14 y dos de 15— para que participaran en actos sexuales explícitos con el fin de producir pornografía infantil y/o transportar a una menor con la intención de cometer actos sexuales delictivos.
El acusado presuntamente utilizó su celular para grabar a las víctimas mientras se comunicaba con ellas. Durante las comunicaciones, se alega que pidió imágenes sexualmente explícitas a las menores. Además, este habría grabado a las menores mientras mantenían actos sexuales explícitos con él.
García López enfrenta ocho cargos en total: cuatro cargos de producción de material de explotación infantil; un cargo de coacción e incitación a un menor; dos cargos de transporte de un menor con la intención de participar en actividad sexual delictiva o intento de cometerla; y un cargo de recepción de material de explotación infantil.
Si es declarado culpable de los cargos, García López enfrenta las siguientes penas:
- Producción de material de explotación infantil - una pena mínima obligatoria de prisión de 15 años y una pena máxima de prisión de 30 años.
- Coacción e incitación de un menor - una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años hasta cadena perpetua.
- Transporte de un menor con la intención de participar en actividad/intento de actividad sexual delictiva: una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años hasta cadena perpetua.
- Recepción de material de explotación infantil - una pena mínima obligatoria de prisión de cinco años y una pena máxima de prisión de 20 años.
Todos los cargos de condena serán seguidos por un período de libertad supervisada después de prisión de no menos de 5 años hasta cadena perpetua.
La fiscal adjunta Elba Gorbea, de la Unidad de Delitos contra Menores, Trata de Personas e Inmigración, está a cargo del caso. La oficina del FBI en San Juan está a cargo de la investigación.
Si crees que alguien que conoces podría ser víctima de este acusado o de otro depredador, denúncialo para que las autoridades puedan investigarlo, exhortó la Fiscalía federal.