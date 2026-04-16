Vestido con un uniforme de presidiario color mostaza y esposado de manos y pies, el trapero Yovngchimi escuchó este jueves cuando la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, lo sentenció a cumplir 20 meses en prisión, lo que representa un año y ocho meses.

La sentencia, que fue dos meses más a la pena recomendada por la Fiscalía federal, también incluye tres años de libertad supervisada y una multa de $25,000.

Previo a anunciarse la condena, hubo una discusión sobre el uso de drogas del trapero, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón. No obstante, su convicción federal fue por poseer un arma automática.

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En un intento de recibir la pena menor, el artista se expresó en corte abierta.

“Primera que nada, quiero pedirle disculpa a mi familia y a mis amistades y a mi equipo de trabajo por decepcionarlos y hacerlos pasar este proceso. Para mí, mi familia, mi equipo y mi carrera son lo más importante. Ellos también fueron afectados por mis errores”, indicó.

Afirmó que este incidente le ayudará a “aprender de mis errores”.

Dijo que “solo quisiera aprovechar una oportunidad, que llevo deseando desde hace algunos años atrás, con el propósito de hacer una mejor vida, mejorar como persona, enfocarme en mi carrera y hasta mejorar mi mensaje público”.

Prometió que buscará no desilusionar a nadie más tras este incidente.

Jueza lo emplaza

Poco después, la jueza tomó la palabra y le señaló a Avilés Monzón que tiene “una voz que alcanza a las personas y les puede afectar”.

“Tiene una opción de lo que pone en su música. Tiene el poder de decidir cómo las historias son contadas. No tiene que glorificar la violencia, las armas y las drogas para ser auténtico. No tiene que denigrar a las mujeres al decir sus canciones. Lo que pone en sus videos y su música trae consecuencias reales... Tiene la habilidad de crear música. Tiene un regalo que no mucha gente tiene. Use su plataforma para influenciar, dar un ejemplo... Use su voz para desarrollar una mejor sociedad. Ese es mi mensaje”, le señaló la jueza federal.

Además, le señaló que “la corte está preocupada que con su récord no vaya a respetar la ley”.

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Antongiorgi Jordán le exhortó estudiar, así como alejarse de las drogas y las armas.

Prueba presentada por la Fiscalía federal en la respuesta a una de las mociones presentadas por Yovngchimi para reclamar la libertad bajo fianza. ( Captura )

A una casa media

La sentencia se dictó, luego de que el artista urbano y compositor de 31 años haya estado encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, conocido como la cárcel federal, por alrededor de 16 meses. Es que a este se le negó en tres ocasiones el derecho a salir en libertad bajo fianza desde que fue arrestado por posesión de armas modificadas para disparar de manera automática el 29 de diciembre de 2024. El arresto ocurrió en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde.

Tras la sentencia, su abogado, Saam Zangeneh, reveló que ante el periodo ya cumplido, su cliente tiene el derecho de pasar de la cárcel federal a una “casa media”. En esta se le permite salir a trabajar o compartir con su familia, mientras cumple con los horarios y las reglas impuestas, como lo es pernoctar en el centro.

El abogado solicitó una relocalización a Nueva York o Nueva Jersey para cumplir este periodo de la casa media, previo a salir de prisión. Indicó que en estos estados hay “una comunidad” que lo ayudarán en su carrera artística y en su vida personal.

“Esta es una persona que fue atrapada cuando su carrera era increíble”, sostuvo.

La jueza federal señaló que recomendaría la relocalización.

Por otro lado, en sala estuvieron los padres de Avilés Monzón y su pequeña hija. Al ver presente a la pequeña, el trapero mostró una gran sonrisa. También se encontraba personal de su disquera, amistades y hermanos, los que sumaban otras 23 personas.

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El abogado de Yovngchimi, Saam Zangeneh (vestido de traje y corbata), sale del Tribunal federal, seguido de familiares y amigos de Yovngchimi. ( Frances Rosario )

Una representante de la disquera Rock Nation, Kim Bedoya, habló a la corte e informó que el trapero “no regresará a las mismas condiciones a las que vivía... a los patrones negativos”. Prometió que sería ayudado para que su carrera artística crezca.

Usuario de drogas

Durante la discusión previa a la sentencia, la jueza federal hizo hincapié al abogado del trapero que Avilés Monzón era un usuario de drogas al momento de ser arrestado por las autoridades federales. La discusión se llevó en un intento de la defensa en disminuir la pena.

No obstante, Zangeneh indicó que sólo en el 2023 este dio positivo a una prueba por uso de marihuana. Pero, posterior a este incidente, alegó que dio negativo al uso de drogas en unas pruebas realizadas como parte de un programa de desvío en el que estuvo por un periodo de dos años hasta dos meses antes de ser arrestado.

“De unas 104 pruebas de drogas, sólo una salió positiva”, afirmó el abogado.

No obstante, la jueza le señaló al abogado que “él claramente dijo que él era usuario” cuando fue arrestado.

“Es claro de su admisión que él usaba drogas hasta su arresto” en diciembre de 2024, añadió Antongiorgi Jordán, al indicar que la admisión incluyó uso de marihuana y otras drogas.

Pese a la discusión, a la jueza accedió a las objeciones del abogado al informe presentencia, ya que Yovngchimi estaba en un programa de desvío.

Avilés Monzón enfrenta esta pena, porque se declaró culpable el pasado 10 de febrero tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal. Con su acto, se libró de dos cargos, uno por posesión de armas modificadas y otro por conspiración para traficar armas de fuego. Sólo quedó vigente un cargo por posesión de un arma modificada para disparar de manera automática, por el que fue sentenciado.

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El memorando de sentencia presentado por la Fiscalía federal explica que, “según la Declaración de Hechos del Acuerdo de Culpabilidad y Confiscación, el acusado admitió la posesión de un arma de fuego que sabía que había sido modificada para disparar más de un tiro sin recarga manual con una sola acción del gatillo”.

Como prueba, se informó que “aproximadamente, el 25 de agosto de 2024, el acusado envió un mensaje a una persona a través de WhatsApp pidiéndole que revisara un arma de fuego porque se atascaba constantemente. Específicamente, el acusado dijo mediante un mensaje de voz que el arma se había atascado porque había disparado todos los cartuchos excepto el último. El 31 de agosto de 2024, el acusado volvió a enviar un mensaje a la misma persona preguntándole qué estaba haciendo. Esta le envió una fotografía del armazón de una Glock y una herramienta, y le dijo que el arma no funcionaba correctamente. El acusado respondió que podían convertirla en una semiautomática y vendérsela a otra persona”.

Documentos del expediente judicial del artista apuntan a que el trapero fue atrapado en una presunta ilegalidad por unos mensajes de textos extraídos del celular de otro cantante de música urbana, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. Estos extractos fueron corroborados en el celular del propio acusado, que fue confiscado el 16 de septiembre por la agencia Homeland Security Investigations (HSI, en inglés).

Ambos artistas urbanos formaban parte de un chat de WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “Vitu”, “Vitikin”, “Enano” y “La Cone”. Este último es el presunto manejador de CDobleta y se entregó a las autoridades federales en diciembre y fue acusado por un gran jurado federal junto a otros 15 alegados miembros de la ganga “La Familia”, cuyo grupo supuestamente operaba en los municipios de San Juan y Carolina. Se sospecha que el grupo es responsable por el asesinato del sargento Eliezer Ramos.

Yovngchimi se crió en el residencial Lloréns Torres, por lo que también es conocido como el “Diablo de Lloréns”. Ganó fama en 2021 con la canción “Glizzy Walk” y ha colaborado con artistas como Bad Bunny y Eladio Carrión.

Aun en prisión, lanzó en agosto pasado la canción “McLaren”, una colaboración junto al artista urbano, Clarent.