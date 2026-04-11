A días de que sea sentenciado, la Fiscalia federal reiteró que el trapero Yovngchimi, cuyo nombre de pila es Ángel Javier Avilés Monzón, debe ser sentenciado a 18 meses en prisión.

15 Fotos Los temas de "maleanteo" figuran en una mayor parte de las composiciones del “Diablo de Llorens”.

El memorando de sentencia fue radicado en la tarde de ayer, viernes, ya que se espera que el trapero sea sentenciado este próximo jueves por la jueza federal María Antongiorgi Jordán.

Si la jueza accede a la recomendación de la Fiscalía federal, según fue acordado cuando Avilés Monzón se declaró culpable el pasado 10 de febrero, estaría próximo a salir de la cárcel federal en Guaynabo. Esto se debe a que el artista de 31 años permanece en prisión desde el 29 de diciembre de 2024, cuando fue arrestado en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

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No obstante, los documentos judiciales no dan cuenta de cuándo podría ser liberado. Se limita a exponer sus ofensas criminales.

“Según la Declaración de Hechos del Acuerdo de Culpabilidad y Confiscación, el acusado admitió la posesión de un arma de fuego que sabía que había sido modificada para disparar más de un tiro sin recarga manual con una sola acción del gatillo. En consecuencia, las partes acordaron un nivel base de delito de 18, conforme a la Guía de Sentencia de los Estados Unidos. También se incluyó una reducción de tres niveles debido a la aceptación de responsabilidad del acusado, resultando en un nivel total de delito ajustado de 15”, dice el memorando de sentencia.

Bajo estos niveles de delito, se expone que el trapero debe ser sentenciado al año y medio de cárcel.

En cuanto a su récord criminal, se expuso que, “aproximadamente, el 25 de agosto de 2024, el acusado envió un mensaje a una persona a través de WhatsApp pidiéndole que revisara un arma de fuego porque se atascaba constantemente. Específicamente, el acusado dijo mediante un mensaje de voz que el arma se había atascado porque había disparado todos los cartuchos excepto el último. El 31 de agosto de 2024, el acusado volvió a enviar un mensaje a la misma persona preguntándole qué estaba haciendo. Esta le envió una fotografía del armazón de una Glock y una herramienta, y le dijo que el arma no funcionaba correctamente. El acusado respondió que podían convertirla en una semiautomática y vendérsela a otra persona”.

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Por los hechos, a Youngchimi se le imputaron tres cargos. Sin embargo, dos se le eliminaron tras alcanzar el acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal. Ahora, será sentenciado por un solo cargo de posesión de armas modificadas para disparar de manera automática.

Las penas por el delito imputado son de 10 años de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000. No obstante, con el acuerdo alcanzado, la Fiscalía recomendó 18 meses de prisión, “a pesar del historial criminal del acusado”, dice el pliego.

El abogado de Yovngchimi, Saam Zangeneh, también presentó un memorando de sentencia el pasado 7 de abril, pero el mismo está sellado.

En una moción para objetar el informe presentencia, se reconoció que bajo el nivel 15 la pena de sentencia es de 18 a 24 meses de prisión.