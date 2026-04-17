Policías municipales de Carolina investigaron una querella por robo radicada por un turista por hechos ocurridos a eso de las 2:30 de la madrugada de hoy, viernes, en la playa Hobbie, en Isla Verde.

Según informó el querellante, de 20 años y residente en el estado de Tennessee, tres hombres se le acercaron y lo golpearon en el rostro para despojarlo de un celular iPhone 16 y una cadena en oro de 14 kilates.

El perjudicado valoró la propiedad robada en $1,800.

También, dijo que le llevaron dos tarjetas de crédito y una de débito.

Los sospechosos huyeron en una guagua marca Jeep Renegade color negro.

El policía municipal Jonathan Martínez, refirió el caso a la División de Robos del CIC de Carolina.