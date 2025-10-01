A la cárcel hombre por cargos de violación a orden de protección
Se alega que el imputado llegó hasta el lugar de trabajo de su expareja.
La jueza Naileen Fines del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por incumplimiento de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia de Género a David A. Hernández Cotto de 40 años.
Según la investigación realizada, el 28 de septiembre a las 10:00 p.m., el imputado llegó en su vehículo Hyundai Kona color blanco al lugar de trabajo de su expareja, en Cupey, y violó una orden de protección, expedida por el juez Juan Alberto León González con vigencia del 4 de febrero del año en curso hasta 4 de febrero de 2026.
El agente Edwin Omar Flores Sandoval investigó el caso.
Hernández Cotto, no prestó la fianza de $100,000, por lo que fue ingresado la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.
La vista preliminar quedó pautada para el 15 de octubre.