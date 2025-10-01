La jueza Naileen Fines del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por incumplimiento de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia de Género a David A. Hernández Cotto de 40 años.

Según la investigación realizada, el 28 de septiembre a las 10:00 p.m., el imputado llegó en su vehículo Hyundai Kona color blanco al lugar de trabajo de su expareja, en Cupey, y violó una orden de protección, expedida por el juez Juan Alberto León González con vigencia del 4 de febrero del año en curso hasta 4 de febrero de 2026.

David A. Hernández Cotto, enfrenta cargos por violación a una orden de protección a favor de su expareja. ( Suministrada por la Policía )

El agente Edwin Omar Flores Sandoval investigó el caso.

Hernández Cotto, no prestó la fianza de $100,000, por lo que fue ingresado la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 15 de octubre.