Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tomaron custodia de un hombre acusado de presuntamente participar en un robo armado a una gasolinera ocurrido el pasado 26 de septiembre en Toa Baja.

El imputado, Joshuan González de Jesús, enfrenta cargos federales bajo la Ley Hobbs (robos violentos) y por portación de arma de fuego durante un crimen de violencia, según informó el jefe del FBI en la isla, Devin J. Kowalski, el martes.

El arresto de González de Jesús se logró luego de que agentes de la Policía de Puerto Rico detuvieran al sospechoso durante una persecución vehicular, y posteriormente fuera entregado a agentes del FBI.

“Ningún ciudadano respetuoso de la ley debería tener que experimentar el miedo de que le apunten con un arma de fuego. Además, conducir de manera imprudente para evitar a la policía es un comportamiento innecesariamente peligroso que pone en riesgo a personas inocentes y a los agentes del orden”, expresó Kowalski en declaraciones escritas.

“Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero vale la pena repetirlo: el pueblo de Puerto Rico merece vivir en una tierra de ley y orden; el FBI y nuestros compañeros trabajarán sin descanso para desarticular a los delincuentes violentos que aterran a nuestras comunidades”, sostuvo Kowalski.

El caso está siendo investigado por la Oficina del FBI en San Juan y será procesado por la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico.

Persecución y arrestos

Durante la madrugada del 26 de septiembre, dos individuos fueron detenidos por la Policía por presuntamente cometer un robo armado en la gasolinera Texaco ubicada en la avenida Sabana Seca, en Levittown.

Según la Uniformada, uno de los hombres se bajó de un vehículo cuatro puertas color claro, con abrigo y capucha oscura, y mediante intimidación con un arma de fuego despojó al empleado de dinero en efectivo y una caja de cigarrillos.

Más tarde, agentes de la unidad preventiva de Guaynabo localizaron un vehículo que coincidía con la descripción del auto usado en el robo. Tras intentar darle el alto, el conductor continuó la marcha hasta accidentarse en la calle Puente Blanco.

El hombre fue arrestado y llevado al precinto de Levittown, mientras que un segundo arrestado permanecía bajo custodia de los agentes en Bayamón.

No se descarta que este incidente esté vinculado a un carjacking reportado horas antes en Cupey.