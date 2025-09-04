Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestaron a un hombre por presuntamente exponerse y comportarse de manera agresiva a bordo de un avión en Puerto Rico el pasado 2 de septiembre, según informó la agencia en un comunicado.

El sujeto fue identificado como Antonio Margaro Torres, quien enfrenta cargos federales por exposición obscena o indecente a bordo de una aeronave, y resistencia y agresión a oficiales federales.

Según El Nuevo Día, el incidente ocurrió en un avión de Spirit Airlines antes de despegar del aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina. Presuntamente, Margaro Torres orinó en el pasillo del avión y trató de morder a una azafata.

PUBLICIDAD

“Comportamientos que puedan afectar la operación segura de una aeronave y agredir a oficiales del orden nunca serán tolerados”, expresó Devin J. Kowalski, agente especial a cargo del FBI en la isla.

“Quiero dejar claro: el FBI siempre perseguirá cargos federales contra cualquiera que ponga en riesgo la seguridad pública en nuestros cielos o intente dañar a los hombres y mujeres juramentados para protegerla”, sostuvo.