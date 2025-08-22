( Suministrada por la Policía )

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tomó jurisdicción de la pesquisa del asalto a la sucursal del Banco Popular, ubicada en calle San Patricio, en Loíza.

Los hechos se reportaron ayer, jueves, a las 11:24 a.m., cuando dos hombres vestidos con ropa negra y jackets con la palabra “Police” en letras blancas en la espalda y encapuchados irrumpieron en el banco y anunciaron el robo.

Uno de ellos portaba un arma de fuego corta, mientras que otro brincó el mostrador del área de cajeros, apropiándose del dinero de las cajas registradoras.

Los asaltantes lograron llevarse la cantidad de $6,873 en efectivo.

Mientras escapaban, un dispositivo de seguridad de tinta explotó dentro del vehículo y como resultado, se ocupo dinero manchado y documentos afectados por la sustancia.

El automóvil utilizado en el asalto, descrito como un Kia Sportage color gris oscuro, que fue hurtado en Canóvanas el 15 de agosto, fue recuperado encendido en la carretera PR-187, sector Las Arenas, en dirección de Piñones a Loíza.

El mismo fue transportado a las oficinas del FBI en Hato Rey para su análisis pericial.

El director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, teniente José Ayala, indicó que van a continuar colaborando con el FBI en el caso a través del agente Abraham Lebrón Hernández.

En el momento del asalto se encontraban en el banco cuatro empleados y 10 clientes, ninguno resultó herido.