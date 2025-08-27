La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto, a Michael Peña Estrada, de 27 años y vecino de Carolina, por cargos de maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación de la agente Estrella Reyes, el 24 de agosto, a eso de las 6:00 a.m., en Río Piedras, mientras la víctima se encontraba limpiando el balcón, el viento sopló fuerte y cerró la puerta. El ruido lo molestó porque presuntamente pensó que la tiró ella.

Surgió una discusión y la mujer lo echó del apartamento bajo la advertencia de que si no lo hacía llamaría a la Policía.

Se alega que el hombre la insultó con palabras soeces, la amenazó, le rompió un televisor, tres teléfonos celulares, un abanico de pared, la puerta de su cuarto y un cuadro del superhéroe Spider Man, que pertenecía a su hijo.

Michael Peña Estrada, enfrenta cargos por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Los cargos fueron radicados por el fiscal Félix Rivera.

Peña Estrada, no prestó la fianza de $60,000, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.