A la cárcel hombre que rompió artículos del hogar en discusión con su pareja
Todo comenzó cuando se molestó por el ruido de una puerta que el viento cerró de golpe.
La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto, a Michael Peña Estrada, de 27 años y vecino de Carolina, por cargos de maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.
Según la investigación de la agente Estrella Reyes, el 24 de agosto, a eso de las 6:00 a.m., en Río Piedras, mientras la víctima se encontraba limpiando el balcón, el viento sopló fuerte y cerró la puerta. El ruido lo molestó porque presuntamente pensó que la tiró ella.
Surgió una discusión y la mujer lo echó del apartamento bajo la advertencia de que si no lo hacía llamaría a la Policía.
Se alega que el hombre la insultó con palabras soeces, la amenazó, le rompió un televisor, tres teléfonos celulares, un abanico de pared, la puerta de su cuarto y un cuadro del superhéroe Spider Man, que pertenecía a su hijo.
Los cargos fueron radicados por el fiscal Félix Rivera.
Peña Estrada, no prestó la fianza de $60,000, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.