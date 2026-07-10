Miriathny Dialyan Avilés Rodríguez, de 18 años, es la testigo que se sentó a declarar este viernes, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri en el Tribunal de Aibonito, en el decimoctavo día de juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera, por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario.

Avilés Rodríguez estará acompañada del Dr. Josué Santiago del Programa de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público solo para brindar apoyo.

La testigo del Ministerio Público es hermana paterna de Anthonieska Avilés Cabrera, quien enfrenta cargos junto a su madre por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en procesos por separado.

PUBLICIDAD

Su imagen cobró notoriedad cuando a finales del mes de diciembre de 2025, la Policía emitió y posteriormente dejó sin efecto una Alerta Rosa por su desaparición.

De acuerdo con otros testigos que han sido interrogados durante el proceso por el Ministerio Público, el origen de las peleas que culminaron con el asesinato de Lela se inició cuando la hermana de Avilés Rodríguez, Fabiola, discutió con ella por teléfono celular durante las actividades del Cierre del Verano del Municipio de Aibonito, ya que esta última presuntamente se oponía a que tuviera una relación sentimental con Karelyn Plata.

Lismary Torres Rosario, hermana de la víctima, declaró en sala que, además, estuvo involucrada en otra controversia con Mariatny, debido a que le molestó que volviera a hablar con Fabiola, tras problemas previos y la insultó cuando esa noche colocó su celular en altavoz mientras hablaban por su teléfono cuando la invitó (a Mariatny) a encontrarse para solucionar sus problemas.

La situación fue tal que hubo una pelea en el desvío Roberto Colón que se tornó en agresiones físicas entre Fabiola y Miriatny, ocasionando sangrado en la boca a esta última.

Acto seguido, alegó Torres Rosario, que Fabiola la insultó y Anthiany, hermana de Anthonieska, la golpeó en la cabeza, tras increparle si quería tener problemas de verdad. La hermana de Lela la señala que la culpable de los problemas era Gaba (Gabriela Figueroa Arroyo) y no ella.

Posteriormente, se alegó que fue vista dando patadas en la cabeza a Lela junto a su medio hermana Antiany.

PUBLICIDAD

El 22 de agosto de 2025, Mariatny entregó un mahón y un teléfono celular, en la parte posterior de una farmacia al agente Gerardo Berríos, mientras estaba acompañada de una hermana mayor Alieska y del licenciado Alfredo López.

En las pasadas dos vistas el agente investigador Ángel Torres Romero, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aibonito, tuvo que rendir cuentas sobre sus acciones y omisiones durante la pesquisa, que solo duró ocho días, siendo confrontado detalladamente por la defensa sobre el manejo de la evidencia, el contenido de los documentos que suscribió y los resultados de un allanamiento en la casa de las acusadas, entre otros aspectos de la pesquisa.

El viernes de la semana pasada durante el interrogatorio de la fiscal Silda M. Rubio Barreto, Torres Romero reafirmó que la testigo Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo (mejor amiga de Anthonieska), declaró que, al llegar del desvío a la Placita Martínez, Avilés Cabrera, le dijo poco después de ocurridos los hechos, “Gaba, Gaba, la apuñalé”, mientras le mostraba las manos con sangre y cortaduras.

El abogado de defensa Alberto Rivera Ramos llevó al agente aceptar que de esa expresión que alegó Figueroa Arroyo que le hizo Antho en privado, no se alude a Elvia Cabrera, ni surge que existiera ningún acuerdo entre ambas para atacar a Lela, sobre instrucciones particulares o un plan de escape.

Confrontó al agente sobre si tenía alguna relación con el padre de Figueroa Arroyo, menor a la que inicialmente se le hicieron las advertencias como presunta sospechosa tras testificar verbalmente, sin constar en ningún documento las razones por las cuales al día siguiente se le tomó declaración jurada en la fiscalía como testigo.

PUBLICIDAD

El investigador insistió en que luego de la entrevista él (padre de Gaba) lo comenzó a seguir en su cuenta de Facebook y que no lo consideraba su amigo y añadió que era un asunto personal.

Se intentó presentar detalles de un informe contra Torres Berríos presentado por el exfiscal Orlando Velázquez por supuesta mendacidad en la investigación. El juez no permitió las alegaciones debido a que Rivera Ramos no autenticó las alegaciones.

En esta etapa de los procedimientos defensa retiró de la línea de interrogatorio, si hubiese sido admisible, en torno a una prueba de referencia exculpatoria contra Cabrera Rivera, por unas declaraciones escritas hechas por su hija en presencia de una agente Verónica Lugo, quien sigue estando en la lista de testigos del Ministerio Público y que no se ha determinado si va a testificar o será puesta a disposición de los abogados.