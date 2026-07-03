El Tribunal Supremo de Puerto Rico notificó durante la tarde de hoy mediante una resolución que denegó la Segunda Moción Urgente de Reconsideración presentada por la defensa de Antonieshka Avilés Cabrera, relacionada con la determinación de su procesabilidad.

“Con esta acción, la peticionaria agotó las oportunidades disponibles ante el máximo foro judicial en Puerto Rico para solicitar la revisión de la resolución recurrida, por lo que prevalece la determinación del Tribunal de Primera Instancia en torno a que la acusada es procesable”, indica el documento.

A su vez, se planteó que la decisión, “significa que la acusada comprende la naturaleza del proceso judicial que enfrenta, puede colaborar adecuadamente con sus abogadas en la preparación de su defensa y está en condiciones de continuar el proceso penal”.

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El 4 de junio, La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) radicó ante el Tribunal Supremo una petición de Certiorari para que revocara la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 21 de mayo de 2026 y paralizara el juicio contra hasta que se determine su procesabilidad de su procesabilidad, lo cual no lograron.

En su argumento se expuso que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar la determinación del Tribunal de Primera Instancia, que declaró sin lugar la solicitud inicial para la paralización del inicio del juicio para la evaluación de procesabilidad bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, por ser una estudiante de educación especial con discapacidad intelectual, a pesar de que consideran que presentaron prueba que supera el estándar requerido.

Inicialmente, Avilés Cabrera fue declarada no procesable el 17 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, tras determinarse que no poseía la capacidad mental para comprender el proceso judicial en su contra y se calculaba que tenía una edad mental de una niña de unos 11 años. Posteriormente, tras nuevas evaluaciones, el tribunal la declaró procesable en octubre de 2025.

El 30 de junio se inició el proceso de desinsaculación del jurado para evaluar los candidatos en el juicio contra la acusada en la sala del juez superior Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito.

Se juramentaron 27 candidatos a jurado, 14 hombres y 13 mujeres y algunos se excusaron.

El proceso continúa el 6 de julio.