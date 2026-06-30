El proceso de desinsaculación del jurado para evaluar los candidatos en el juicio contra Anthonieska Avilés, y descartar aquellos que no sean idóneos, conforme a derecho para ser juramentados, comenzó este martes, en la sala del juez superior Juan A. Reyer Colón, del Tribunal de Aibonito, confirmó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

El Poder Judicial de Puerto Rico, define el proceso de desinsaculación como “el método legal aleatorio y público mediante el cual se seleccionan a los ciudadanos que compondrán un jurado. Su objetivo es garantizar un panel imparcial, representativo y libre de conflictos de interés para evaluar un caso judicial”.

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El togado, denegó ayer la solicitud de recusación del panel general de candidatos a jurados en el caso de Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, el 11 de agosto de 2025, ya que entiende que carece de fundamentos en derecho que la sustenten.

La selección del jurado se inició a pesar de los intentos de la representación legal de paralizar los procedimientos, incluyendo una denegación reciente del Tribunal Supremo a la solicitud de desestimar o reclasificar el cargo de asesinato en primer grado, ya que ocurrió en “súbita pendencia” en medio de varias peleas y sobre su procesabilidad.

“El Tribunal y conforme a las solicitudes de las partes salvaguardará que durante dicho proceso se excusen solamente a aquellos candidatos a jurados que no cumplan con los requisitos de ley y que conforme a derecho no sean candidatos idóneos y puedan tomar su determinación de una manera justa, razonable e imparcial”, expresó el juez en respuesta a la moción de la defensa de la acusada, representada por las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Anthelyn Jiménez Emmanueli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

A su vez, rechazó que la selección de seis panales de candidatos a jurado hace más de tres meses aun cuando no se había anunciado la decisión de Cabrera Avilés, la hubiese tomado por un deseo personal.

“Como expusimos anteriormente, las causas penales con pena de delito grave, tanto a tenor con la constitución de los Estados Unidos de América y la constitución de Puerto Rico se mandatan o presumen que se someterán y resolverán ante jurado. El Tribunal ordenó el sorteo de los paneles de candidatos, anticipando y salvaguardando dicho derecho. No se trata de interés o deseo. Ese soslayado comentario, le imputa al Tribunal un interés o deseo ajeno al proceso y debemos censurar dicha imputación sin fundamento de hecho o jurídico alguno”, argumentó Reyes Colón.

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El viernes de la semana pasada, la acusada informó al tribunal a través de las licenciadas que ejercerá su derecho constitucional a que su juicio se ventile ante un jurado.

También el juez en su moción aclaró que el descubrimiento de prueba se dio por terminado el 18 de junio y que la entrega de una hoja de trámite de parte del Ministerio Púbico no le viola el debido proceso de ley ni coloca en estado de defensión a la acusada, salvo que la defensa coloque al tribunal en condiciones de resolver lo contrario.

El 23 de junio, la fiscalía entregó el registro de evidencia de un celular iPhone 16 Pro-Max que esperaban recibirlo antes, lo que se anticipó podría crear controversia sobre su admisibilidad o no.

La defensa anunció que presentará cinco testigos.

La madre de la joven, Elvia Cabrera Rivera, ya enfrenta juicio por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, en común y mutuo acuerdo, por hechos ocurridos en el desvío Roberto Colón, durante varias peleas tras la celebración de una actividad del municipio de Cierre de Verano el año pasado.