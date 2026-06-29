La vista en etapa de juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el asesinato a puñaladas de Gabriela Nicole Pratts, de 16 años, el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, fue pospuesto para mañana martes, por el juez Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito.

El retraso fue motivado debido a que una de las abogadas de la defensa confrontó una situación personal.

El viernes, 26 de junio, mediante una moción las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Athelyn Jiménez Emmanueli y Rocio Revelles, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), se confirmó oficialmente que el juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts se verá por jurado.

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“Estamos ahora en posición de informar que nuestra representada Anthonieska Avilés Cabrera ejercerá su derecho constitucional a que su juicio se ventile ante un jurado compuesto por 12 vecinos de su distrito”, según lee un fragmento de la moción.

Al mismo tiempo, la defensa solicitó recusar y disolver los seis paneles de candidatos que fueron seleccionados previo a anunciar su decisión de no ver el caso por tribunal de derecho, bajo el argumento de que están contaminados por la exposición pública del caso de su madre Elvia Cabrera Rivera, cuyo juicio se encuentra en un momento culminante.

Por tal razón, solicitó que se realizara una nueva selección de los potenciales jurados. No se reveló si el juez tomó alguna determinación al respecto.

La selección del jurado se iniciaría a pesar de los intentos de la representación legal de paralizar los procedimientos, incluyendo una denegación reciente del Tribunal Supremo a la solicitud de desestimar o reclasificar el cargo de asesinato en primer grado, ya que ocurrió en “súbita pendencia” en medio de varias peleas y sobre su procesabilidad.

El 23 de junio, se dio por concluido el descubrimiento de prueba y la fiscalía entregó el registro de evidencia de un celular iPhone 16 Pro-Max que esperaban recibirlo antes, lo que se anticipó podría crear controversia sobre su admisibilidad o no.