La subsecretaria del Departamento de Justicia (DJ), Annette Esteves Serrano, confirmó hoy, jueves, que el Tribunal de Primera Instancia declaró “ha lugar” las solicitudes presentadas por el Ministerio Público relacionadas con la presentación de un pliego de agravantes, así como las enmiendas de forma a los pliegos acusatorios, en el caso contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario, el 11 de agosto de 2025.

Del mismo modo, se autorizó la inclusión de testigos de refutación cuyos testimonios serían utilizados únicamente si la representación legal de la acusada presenta la defensa de inimputabilidad en el juicio.

PUBLICIDAD

“La determinación del juez Juan Reyes Colón acoge la solicitud de la Fiscalía para la presentación al jurado de circunstancias agravantes que podrían aumentar la pena, incluyendo que la acusada causó grave daño corporal a la víctima; que la víctima era particularmente vulnerable por ser menor de edad; y que el delito fue cometido con violencia, crueldad y desprecio hacia la víctima”, aseveró en un comunicado de prensa.

A su vez, observó que el juicio continúa según programado, toda vez que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se ha expresado sobre las dos peticiones presentadas por la defensa de la acusada para detener el proceso judicial.

“El juicio continúa y está programado para comenzar el próximo lunes, 23 de junio. La Fiscalía está preparada para hacerle justicia a Gabriela Nicole”, certificó Esteves Serrano.

Mientras que expuso que la fiscalía “presentó la solicitud oportunamente, ya que la acusada no ha renunciado a su derecho a que el caso sea atendido mediante juicio por jurado. Se trata de una actuación asertiva y proactiva por parte de la Fiscalía, que es consistente con los procedimientos ordinarios que se siguen en los juicios por jurado y tiene el propósito de garantizar el debido proceso de ley”.

“Recientemente, la defensa presentó varias mociones solicitando información adicional sobre unos testigos de refutación, de los cuales desde hace más de un mes se les entregaron las declaraciones juradas y la defensa no peticionó nada en ese momento”, agregó la funcionaria.

Estevez Serrano se reafirmó en un comunicado de prensa, que el DJ continúa comprometido y enfocado en hacerle justicia a Gabriela Nicole Pratts Rosario y a su familia.

PUBLICIDAD

Avilés Cabrera a través de su defensa solicitó al Tribunal Supremo mediante dos mociones la paralización del juicio por el crimen de la adolescente en el desvío Roberto Colón, en Aibonito.

Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Anthelyn Jiménez Emmanueli de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) argumentan en una de las mociones que el juicio no debe comenzar mediando una acusación por asesinato en primer grado debido a que consideran que ese delito no fue sustentado por la evidencia presentada durante la vista preliminar.

El 8 de junio, presentaron una Petición de Certiorari en la que se pidió una revisión de una determinación que confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación de los cargos y que el Tribunal Apelativo mantuvo la determinación de causa probable en vista preliminar por el delito de asesinato en primer grado, debido a que no se configuran los elementos de intención (a propósito, y con conocimiento), previo a que comenzara una pelea que culminó con la muerte.

La otra moción es para la Paralización de los Procedimientos en Auxilio de Jurisdicción mientras se resuelve la controversia sobre la procesabilidad de la joven con discapacidad intelectual mientras se evalúa su índice de comprensión del proceso que enfrenta.

Este asunto se encuentra ante ese foro desde el 4 de junio, tras la radicación de una Petición de Certiorari y sostienen que es sumamente importante tomar una pronta acción y dilucidar el asunto antes del inicio del juicio.

PUBLICIDAD

“La defensa ha demostrado que nuestra representada no es competente para enfrentar el juicio. Hay evidencia en récord que demuestra que esta tiene una capacidad de comprensión limitada y esa limitación le impide entender el proceso que enfrenta. La defensa tiene la preocupación genuina porque en los próximos días tendrá que informar si el juicio se verá por tribunal de derecho o por jurado. Si la joven repite la definición del jurado; pero no comprende la función y responsabilidad del mismo. ¿Podrá tomar esa decisión? ¿podrá comprender sus derechos y las consecuencias de renunciar a los mismos?“.

Como parte del extenso descubrimiento de prueba SAL solicitó también que la Policía entregue toda la documentación del análisis de las huellas, de otra investigación vinculada con los hechos que involucra a testigos del caso de asesinato.