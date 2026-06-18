El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó las solicitudes de paralización del inicio del juicio y las peticiones de certiorari presentadas por la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por el crimen de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, pautado para comenzar el 23 de junio en la sala del juez Juan A. Reyes Colón.

“Tal y como lo ha sido la postura del Ministerio Público, mediante esta decisión prevalece la determinación del Tribunal de Primera Instancia, que avaló que Anthonieska Avilés Cabrera sea procesada por asesinato en primer grado, es decir, que la acusada provocó la muerte de Gabriela Nicole Pratts Rosario a propósito y con conocimiento. De igual forma, se mantiene la determinación en torno a que la acusada es procesable, esto significa que comprende la naturaleza del proceso penal en su contra y que puede colaborar adecuadamente con su defensa”, explicó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

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Las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Anthelyn Jiménez Emmanueli de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) argumentaron en una de las mociones que el juicio no debía comenzar mediando una acusación por asesinato en primer grado debido a que consideran que ese delito no fue sustentado por la evidencia presentada durante la vista preliminar ya que no se configuran los elementos de intención (a propósito, y con conocimiento), previo a que comenzara una pelea que culminó con la muerte.

La otra moción, para la paralización de los procedimientos en Auxilio de Jurisdicción, solicitaba que se detuviera el proceso mientras se resolvía la controversia sobre la procesabilidad de la joven con discapacidad intelectual mientras se evalúa su índice de comprensión del proceso que enfrenta.

“La defensa ha demostrado que nuestra representada no es competente para enfrentar el juicio. Hay evidencia en récord que demuestra que esta tiene una capacidad de comprensión limitada y esa limitación le impide entender el proceso que enfrenta. La defensa tiene la preocupación genuina porque en los próximos días tendrá que informar si el juicio se verá por tribunal de derecho o por jurado. Si la joven repite la definición del jurado; pero no comprende la función y responsabilidad del mismo. ¿Podrá tomar esa decisión? ¿podrá comprender sus derechos y las consecuencias de renunciar a los mismos?“, según fue expuesto en la moción de la defensa.

Mientras que, la licenciada Gómez Torres, reafirmó que “no vamos a descansar hasta hacerle justicia a Gabriela Nicole y a su familia. Nuestro compromiso es procurar que este caso se atienda con la seriedad, sensibilidad y diligencia que merece, en cumplimiento con nuestro deber de representar los intereses del pueblo y de las víctimas de delito”, en declaraciones escritas.