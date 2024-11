Un hombre de origen dominicano fue condenado a nueve años de cárcel por contrabando de personas, tras una travesía clandestina que culminó con la muerte de un niño de tres años, cuando la pequeña embarcación atestada de gente zozobró mientras intentaban evadir a las autoridades, en las costas de Rincón, informó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de San Juan, en un comunicado.

El (HSI) identificó al acusado, Alcibades de Paz, de 34 años, como una de las personas que timoneaba la embarcación en la que 35 inmigrantes intentaban ingresar a la Isla el 23 de diciembre del 2022, cuando ocurrió la tragedia en la que el menor de tres años, de origen haitiano pereció y dos mujeres, entre estas la madre del menor, tuvieron que ser hospitalizadas.

El incidente ocurrió a eso de las 2:30 a.m. y fue atendido en primera instancia por las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía.

De acuerdo a lo informado por la Policía en aquella ocasión, la embarcación de unos 30 pies y de fabricación casera lucía muy frágil y lejos de detenerse al ser avistada por las autoridades, el capitán de ésta no hizo caso y apresuró la marcha en dirección hacia la costa. Durante la persecución y en medio de los intentos por detener la embarcación, esta se volcó. El menor quedó debajo del casco de la yola, y aunque los uniformados lograron sacarlo y fue trasladado al Centro Médico de Mayagüez, falleció.

El 27 de agosto, De Paz se declaró culpable de un cargo de contrabando de determinados no ciudadanos en Estados Unidos con resultado de muerte. Además de los nueve años en prisión, De Paz también tendrá que cumplir tres años bajo el programa de libertad supervisada.

La agente especial a cargo del HSI en la Isla, Rebecca González-Ramos, manifestó que esa agencia “se mantiene firme en nuestro compromiso de defender la justicia y proteger a los vulnerables. Los traficantes de personas no tienen ningún respeto por las vidas humanas, ninguno; para ellos, es un negocio de dinero. Es importante que los no ciudadanos comprendan que los viajes de contrabando representan un riesgo de muerte, no vale la pena la pérdida de la vida de nadie. Esta sentencia sirve para recordar a las organizaciones criminales que las fuerzas del orden están unidas en la lucha contra estas acciones inhumanas para garantizar que no se pierdan más vidas por la codicia y la criminalidad”.

El HSI San Juan investigó este caso, con la asistencia de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Patrulla Fronteriza.

La Fiscal Marie Zisa de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal y la Fiscal Federal Adjunta Emelina M. Agrait-Barreto del Distrito de Puerto Rico procesaron el caso.

Se exhorta al público con información sobre actividad criminal en su comunidad a comunicarse con el Centro de Comunicaciones de HSI San Juan al 787-729-6969.

