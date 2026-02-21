Un conductor que alegadamente atropelló a un peatón y luego le disparó en varias ocasiones, dejándolo herido, pasó la noche en prisión luego que un juez del Tribunal de Aguadilla encontrara causa para su arresto por los hechos, que ocurrieron el jueves en San Sebastián.

Contra Ezequiel Quintana Rivera, de 29 años, y conocido como “Zequi”, agentes de la división de Homicidios del CIC de Aguadilla radicaron cargos por tentativa de asesinato, portación y uso de armas, disparar o apuntar armas de fuego, poner en riesgo la seguridad pública al disparar un arma y maltrato de menores. El incidente por el que fue acusado alegadamente ocurrió a las 4:40 de la tarde del jueves en el kilómetro 38.4 de la carretera 119, en el barrio Calabazas de San Sebastián.

Según la investigación realizada por el agente Juan Acevedo Rosado, de la división de Homicidios, alegadamente Quintana Rivera impactó con su vehículo de motor a Xavier Alfredo Nieves, de 37 años. Tras el impacto, Nieves cayó al suelo y a renglón seguido, alegadamente Quintana Rivera le disparó con un arma de fuego desde el interior del vehículo en al menos dos ocasiones, alcanzándolo en el brazo derecho y el abdomen, tras lo que abandonó la escena.

El incidente habría ocurrido en presencia de un menor de tres años. Nieves fue conducido a un hospital de la zona donde fue atendido. Mientras que el presunto agresor acudió horas más tarde al cuartel de San Sebastián en compañía de un abogado y se entregó.

El caso fue consultado por la fiscal Diana Méndez Mercado, quien decidió radicar los cargos antes mencionados, y presentado ante el juez Rolando Matos Acevedo, quien tras la determinación de causa para arresto, le impuso una fianza ascendente a $175 mil.

La vista preliminar contra Quintana Rivera quedó señalada para el 6 de marzo.