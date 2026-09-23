Una mujer de 44 años y residente de Dorado fue ingresada a prisión, luego de ser acusada por daños agravados e incendio tras intentar quemar una patrulla de la Policía en el cuartel del Capitolio.

El informe policiaco identifica a la mujer como Viviana Sepúlveda Hernández.

Según la Policía, “para la fecha del 22 de septiembre de 2026, Sepúlveda Hernández llegó hasta el área de estacionamiento del cuartel del Capitolio, ubicado en la calle Reverendo Dávila, en San Juan, donde esta prendió fuego a una prenda de vestir. Posteriormente, la arrojó por debajo de una patrulla rotulada de la Policía de Puerto Rico, marca Dodge, modelo Charger, color gris, que se encontraba en el lugar, por lo que fue arrestada”.

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PRESA en Bayamón, Viviana Sepúlveda Hernández, de 44 años, de Dorado, por PRENDER EN FUEGO una pieza de vestir y luego lanzarla debajo de una patrulla frente al CAPITOLIO. pic.twitter.com/Ni50Wo50CJ — Rafael Lenín López (@LeninPR) September 23, 2026

El caso fue consultado con la fiscal María Cruz, quien radicó los dos cargos mencionados.

La prueba fue presentada ante la jueza Carieliz Erazo, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto. Le fijó una fianza de $30,000. La imputada fue fichada e ingresada en el Complejo Correccional para mujeres en Bayamón, tras no pagar la suma.

El agente Ortiz, adscrito al Distrito de Capitolino, investigó los hechos.