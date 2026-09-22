Una mujer fue arrestada esta mañana luego de que presuntamente intentara incendiar una patrulla de la Policía de Puerto Rico que se encontraba estacionada en el cuartel del Capitolio, en San Juan.

Los hechos se reportaron a eso de las 6:35 a.m. de este martes, en el estacionamiento del cuartel ubicado en la calle Reverendo Dávila.

Según el informe preliminar de la Policía, la mujer, descrita preliminarmente como una persona sin hogar, llegó hasta el área y utilizó una prenda de vestir, a la que le prendió fuego.

Posteriormente, arrojó la prenda encendida por debajo de una patrulla rotulada, marca Dodge, modelo Charger, que estaba estacionada en el lugar.

Ante la situación, los agentes procedieron con el arresto de la mujer.

La Policía informó que la patrulla oficial no sufrió daños como consecuencia del incidente.

El agente Daniel Ortiz, adscrito al Distrito Capitolino, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Explosivos. Los agentes de esa división consultarán el caso con el fiscal de turno para determinar la posible radicación de cargos criminales.