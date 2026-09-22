Una motora fue reportada como hurtada de la marquesina de una residencia en el barrio Naranjo, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos se reportaron a eso de las 6:02 p.m. del lunes, en la calle Grosella.

El querellante indicó a los agentes que había dejado estacionada en la marquesina de su residencia una motora marca Yibem, color gris y del año 2023, con tablilla 306247M.

Al verificar el vehículo, se percató de que alguien se lo había llevado.

El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados del área de Fajardo.

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