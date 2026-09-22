Un hombre fue hallado asesinado durante la madrugada de hoy, martes, en Barrio Obrero, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 3:29 a.m. en la calle Barbosa, al lado del colmado La Pared.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios de San Juan, en unión con el fiscal de turno, se dirigían a la escena para iniciar la investigación.