El hombre que fue arrollado mientras cambiaba una goma de su vehículo en la carretera PR-3, en Carolina, falleció posteriormente en una institución hospitalaria, informó hoy la Policía.

El accidente ocurrió a eso de las 7:13 p.m. del sábado, 19 de septiembre, en el kilómetro 12.0 de la PR-3, sobre el elevado frente al Tribunal de Carolina.

De acuerdo con la investigación preliminar, Franklyn Cruz López, de 54 años y residente en Canóvanas, se encontraba realizando el cambio de una goma de su Toyota Corolla, del año 1993, que estaba detenido en el carril central.

En ese momento, Keith Soto Fragoso, de 31 años, transitaba por el lugar a bordo de una Mazda B-200, del año 2006, cuando impactó por la parte posterior el Toyota.

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Debido al impacto, el Corolla se desplazó y golpeó a Cruz López, quien sufrió heridas de gravedad.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde falleció mientras recibía atención médica.

A Soto Fragoso se le realizó una prueba de aliento para detectar alcohol, cuyo resultado fue de 0.00%.

La investigación está a cargo del agente Federico Esquilín, de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión con la fiscal Judimar Pérez.