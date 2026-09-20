Un hombre alegó haber sido víctima de fraude y estafa luego de entregar $3,000 a un mecánico para reparar su motora, en un incidente reportado hoy en la urbanización Country Club, en Río Piedras.

Según informó la Policía Municipal de San Juan, el querellante, de 54 años y vecino de San Juan, indicó que contrató al mecánico para reparar su motora Victory Vega 8 Ball, color negra, del año 2007.

De acuerdo con el perjudicado, el mecánico no reparó la motora ni le quiere devolver el dinero que le entregó por el trabajo, por lo que se sintió timado y estafado en el acuerdo.

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El policía municipal José López, MUN-SJ2066, continúa con la investigación.