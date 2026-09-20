Un hombre que se encontraba cambiando un neumático de su carro fue impactado por el mismo automóvil luego de que otro conductor chocara por la parte posterior el vehículo que estaba detenido en la carretera PR-3, frente al Tribunal de Carolina, informó la Policía.

El accidente de carácter grave con peatón ocurrió a las 7:13 de la noche de ayer, en el kilómetro 12.0 de la PR-3, sobre el elevado. Según la investigación preliminar, Keith Soto Fragoso, de 31 años, conducía una Mazda B-200, del año 2006, cuando impactó por la parte posterior un Toyota Corolla, del año 1993, que se encontraba detenido en el carril central.

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El conductor del Toyota, identificado como Franklyn Cruz López, de 54 años y residente en Canóvanas, se encontraba realizando el cambio de un neumático cuando ocurrió el impacto. Como resultado del choque, el Toyota se desplazó y golpeó a Cruz López, quien sufrió heridas de gravedad.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como de cuidado.

A Soto Fragoso se le realizó una prueba de aliento para detectar alcohol, cuyo resultado fue de 0.00%.

La investigación está a cargo del agente Federico Esquilín, de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión a la fiscal Judimar Pérez.