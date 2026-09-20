Más de $7,000 en efectivo y una pistola Glock de 9 milímetros fueron hurtados del interior de un vehículo, en hechos reportados en horas de la tarde del sábado en la carretera PR-149, kilómetro 57.5, en el barrio Tierra Santa, en Villalba.

Según informó el querellante a la Policía, alguien forzó la cerradura de la puerta frontal izquierda de su vehículo Ford Transit, del año 2020 y color blanco, logrando acceso al interior.

Del vehículo se apropiaron ilegalmente de una cartuchera color marrón que contenía $7,650 en efectivo, dos cargadores color crema con 17 municiones de 9 milímetros cada uno y una pistola marca Glock, modelo G19X, color marrón, cargada con 17 municiones.

Además, se llevaron otros $325 en efectivo que se encontraban en el interior de una cartera de mujer marca Guess, color azul y crema.

El agente Daniel Cartagena, adscrito al Distrito de Villalba, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, que continuará con la investigación.