Un hombre resultó herido de bala y un perro pequeño que se encontraba en el interior del vehículo murió luego de que un individuo le disparara desde un vehículo en movimiento, en hechos ocurridos en la noche del sábado en la carretera PR-2, en Arecibo.

Según información preliminar, Darrell Spalding Morales, de 29 años y residente de Cabo Rojo, conducía un Mercedes Benz gris, del año 2005, cuando otro vehículo en movimiento le realizó varios disparos.

Spalding Morales resultó herido de bala y fue atendido por paramédicos, quienes lo transportaron a un hospital del área. El hombre se encontraba en condición estable relacionada con estos hechos. Mientras, un can pequeño que se encontraba en el interior del vehículo murió.

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La Policía fue alertada sobre los disparos mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Manuel Piña Figueroa, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, está a cargo de la investigación.