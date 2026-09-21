Una mujer de 63 años murió luego de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena, en un incidente ocurrido el sábado en la noche en la carretera PR-923, en el barrio Buena Vista de Humacao.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, el accidente ocurrió a eso de las 8:05 p.m., a la altura del kilómetro 1.9, cuando la mujer se encontraba en la vía de rodaje.

El conductor involucrado no se detuvo a prestar ayuda ni ofreció información y huyó del lugar, por lo que las autoridades investigan el caso como un hit and run.

Paramédicos llegaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios a la peatona. Posteriormente, fue trasladada a una institución hospitalaria, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Agentes de la División de Homicidios del área de Humacao asumieron la investigación en conjunto con el fiscal de turno.