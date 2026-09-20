Un hombre murió baleado y otro resultó herido de bala en hechos reportados a eso de las 12:10 de la tarde de hoy, en los predios del edificio 55 del residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras, informó la Policía.

Según la información preliminar, la Uniformada recibió una llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un hombre muerto a balazos y otro con heridas de bala.

El occiso no ha sido identificado y, al momento, se investigan las circunstancias que rodean estos hechos.

El herido -tampoco identificado- fue transportado por paramédicos a un hospital del área metropolitana en condición estable.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

Personal de la División de Homicidios del CIC de San Juan, en unión al fiscal de turno, se dirige a la escena para comenzar la investigación de rigor.