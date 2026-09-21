El superintendente de la Policía, Joseph González, destacó la labor de la Uniformada y los resultados que se adjudicó en lo que va de año, que incluyen reducciones en varios tipos de delitos.

El funcionario, que estuvo acompañado de varios de los principales oficiales de la Policía, como el superintendente asociado, coronel Orlando Rivera Lebrón; el superintendente auxiliar en investigaciones criminales, coronel Manuel de Jesús Treskow; y el superintendente auxiliar en operaciones especiales, coronel Carlos Cruz Burgos, ofreció sus declaraciones frente a una mesa en la que se mostró parte de la gran cantidad de armas ilegales que ocupó la Uniformada recientemente.

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“Sabemos que cada asesinato duele. Detrás de cada cifra hay una vida, una familia y una comunidad afectada. No minimizamos ningún hecho violento, y no vamos a conformarnos mientras una familia vive con miedo o espera justicia. Pero también quiero que nuestra gente conozca la realidad completa. La Policía de Puerto Rico está activa, está presente y está cumpliendo su misión”, afirmó el superintendente apenas comenzando su exposición, antes de repasar varias cifras de criminalidad.

Indicó que la Isla ha registrado 322 asesinatos en lo que va de 2026, tres menos que los perpetrados para la misma fecha del año pasado y también por debajo de las cifras comparables de 2024, 2023 y 2022.

Sin embargo, González afirmó que “esto no es motivo para celebrar”. En cambio, sostuvo que “es evidencia de que el trabajo sostenido produce resultados de que tenemos que seguir presionando, investigando y sacando de circulación a quienes representan una amenaza para nuestras comunidades”.

Explicó que, gracias al análisis operacional, han podido identificar dónde deben concentrar sus recursos, pues el 43% de los asesinatos se relacionan con drogas y el 32% con venganzas con rencillas. O sea, “casi tres de cada cuatro asesinatos están vinculados a esas dos causas”.

“Por eso nuestra estrategia no es al azar. Estamos dirigiendo personal, inteligencia e investigaciones hacia las organizaciones criminales, los puntos de drogas, las armas ilegales y a las personas que generan violencia”, subrayó.

Resaltó que, tan solo entre el 1 y el 20 de septiembre los investigadores de la Policía habían esclarecido 12 asesinatos, incluyendo un caso de doble asesinato. El saldo de ese trabajo, indicó, fueron 8 arrestos, tres denuncias y el arresto de otro sospechoso en un caso en el que asumió jurisdicción el FBI.

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Agregó que los casos abarcan las áreas de Humacao, Carolina, Caguas, Ponce, Bayamón, Aguadilla, Fajardo, San Juan, Arecibo y Mayagüez, e incluye crímenes ocurridos entre el 2023 y 2026.

Aprovechó para hablar directamente “a los familiares que todavía esperan respuestas”, y les aseguró que “sus casos no están olvidados. Nuestros investigadores van a seguir trabajando cada evidencia, cada confidencia, y cada pista que pueda llevarnos a la verdad”.

Además, indicó que, en la semana del 14 al 20 de septiembre, la Policía había realizado “más de 300 arrestos e intervenciones, sometió 178 casos, y logró fianzas que totalizan más de $9.6 millones”.

Expresó que “el análisis acumulado del 20 de septiembre también refleja 184 delitos menos que para la misma fecha de 2025”.

Detalló que hay 192 delitos contra la propiedad menos, 224 hurtos de auto menos, y 36 casos menos de violaciones por fuerza.

Sin embargo, reconoció que las agresiones agravadas aumentaron en 45 casos, y aseguró que “ese aumento requiere atención y acción dirigida”.

Asimismo, indicó que los agentes de la Policía ocuparon 66 armas ilegales, 3,757 municiones, y 132 cargadores. Entre esas armas, detalló, había 41 pistolas, 30 rifles, 4 revólveres y una escopeta.

También incautaron “cantidades significativas de sustancias controladas, entre ellas 194 kilos de cocaína, 550 libras de marihuana, además de crack, heroína y pastillas”.

Añadió que la semana pasada el Negociado de Patrullas de Carreteras había expedido 14,806 boletos, y realizado 117 arrestos, de los cuales 100 habían sido por conducir bajo los efectos del alcohol, mientras que otras intervenciones habían sido por regateo y por el uso ilegal de vehículos todoterrenos.

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Sostuvo que, en lo que va de año, se han registrado 172 accidente fatales, 23 menos que los reportados para la misma fecha del 2025.

“Estos resultados no ocurren por casualidad. Son el producto de una Policía que trabaja todos los días, en toda la Isla, como un solo cuerpo, y con una sola misión: proteger a nuestra gente”, afirmó González, antes de agradecer al personal de las diferentes divisiones de la Uniformada, las policías municipales y agencias federales, el Departamento de Justicia y sus fiscales, así como a otras entidades que también colaboran con la Policía.

“A la gente de Puerto Rico quiero darle esta seguridad: su Policía no está de brazos cruzados. Estamos en la calle, investigando, ocupando armas y drogas, arrestando a personas peligrosas, previniendo delitos y colaborando con nuestros compañeros estatales, municipales y federales”, afirmó el Superintendente.

“Y a los hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico: sé lo que exige este trabajo, sé las horas que pasan lejos de sus familias, sé las decisiones difíciles que toman, y los riesgos que enfrentan. Estos resultados llevan el nombre de ustedes. Vamos a seguir adelante, con humildad ante el trabajo pendiente, con orgullo por la labor realizada, y con certeza de que la Policía de Puerto Rico tiene la capacidad y el compromiso para cumplir nuestra misión”, agregó.

Durante la conferencia de prensa, también se presentó al teniente coronel Ricardo de Jesús como nuevo director del Negociado de Drogas, Narcóticos y Armas Ilegales.